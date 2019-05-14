Трамп зібрався зустрітися з Путіним: названа дата

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з главою Росією Володимиром Путіним у червні на саміті «Великої двадцятки» в Японії.

«Трамп заявив, що його зустріч з Путіним може бути плідною, оскільки їх торговельний конфлікт посилився після невдалої домовленості під час переговорів високого рівня минулого тижня», — пише видання.

При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон поки не повідомив Москві про ініціативу проведення двосторонньої зустрічі президентів РФ і США.

«Ще не було ніяких ініціатив з боку Вашингтона», — підкреслив Пєсков.