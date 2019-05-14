“Насосенергомаш” уклав угоду на півмільярда гривень

«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» уклав угоду про постачання компресорів і газоперекачувальних агрегатів для ДП «Зоря» – «Машпроект» на загальну суму 585 млн грн.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на інформацію системи публічних закупівель Prozorro.

Обладнання буде використано для реконструкції компресорної станції «Яготин» оператора ГТС україни «Укртрансгаз». Зокрема, «Насосенергомаш» у листопаді забезпечить поставку обладнання для газоперекачувальних агрегатів типу ГПА-Ц-16С/57-1,7М1 потужністю 16 МВт та проведення їх монтаж

Нагадаємо, що у вересні 2018р НКРЕКП україни ратифікувала «План розвитку ГТС на 2018-2027рр» на загальну суму 60 млрд грн. Згідно з ним передбачено реконструкцію 6 компресорних станій – «Бар», «Яготин», «Диканька», «Ромні», «Олександрівка» та «КЦ 4 Більче-Волиця».