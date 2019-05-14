Вадим Новинський. Ахметов і Юссеф Харес в одному флаконі

Іноді корисно підняти старі досьє, щоб зрозуміти нові реалії. А реалії такі, що за останній рік впали “акції” всіх українських політиків. За винятком Вадима Новинського. Тому варто пригадати історію цього персонажа.

49-річний російсько-український бізнесмен Вадим Владиславович Новинський, оцінений Forbesв в 2,7 млрд. дол., у 2011 році зайняв 37 позицію в списку російських багатіїв. В Україні за оцінками журналу «Кореспондент», він на сьомому місці. Людина, тісно пов’язаний з всемогутнім Ренатом Ахметовим, грізним Алішером Усмановим і «Лукойлом», повинен бути не менш впливовий. Але на перевірку Новинський – це просто заповзятливий малоконфликтный бізнесмен, вміє будувати довготривалі бізнес-відносини вибирати – з ким їх будувати. Реноме демона капіталізму, ставленика Кремля та ін. він не заслуговує абсолютно. Новинський сильний своїми зв’язками – як в Україні, так і в Росії. А в бізнесі він швидше – підношувач патронів для дійсно впливових гравців.

Етапи великого шляху

49 років, народився у Новгородській області (Росія).

У 1985 році закінчив Ленінградську академію цивільної авіації за спеціальністю “інженер систем управління”.

З 1985 року по 1996 рік працював в Петрозаводськом авіазагоні, в Академії цивільної авіації.

У 1991-1996 роках — співробітник „Центру перспективних досліджень“.

1996-1998 увійшов в число співзасновників «Лукойл — Северо-Запад» (пізніше — Торговий дім «Північ-Захід-Ойл»).

У 2012 році президент Янукович надав Новинському українське громадянство.

Основа його бізнесу та формування стартового капіталу – мережа АЗС «Лукойл» в Петербурзі і області.

Незабаром став представлятькомпанию в Україні, де займався постачанням паливно-мастильних матеріалів на «Криворіжсталь» і «Запоріжсталь», завдяки чому обзавівся зв’язками в керівництві України.Цьому сприяв посол РФ в Україні Віктор Черномирдін. За його посередництвом Новинський зміг встановити корисні зв’язки в оточенні Президента Кучми. Основними досягненнями Новинського цього періоду стали встановлення контролю над Інгулецьким Гзк і Макіївським металургійним комбінатом.

У 1999 році він засновує у Дніпропетровську компанію «Смарт-груп», створену спеціально під приватизацію Інгулецького Гзк. Разом зі скупкою акцій у фізосіб і додатковою емісією у 2003 році, «Смарт-груп» вирвала у держави право на контрольний пакет акцій. Фактично, Інгзк опинився у власності Новинського.

У 2004-2007 роках він работаетпредседателем наглядової ради Інгзк.Зміна влади не вплинула на стан його бізнес-справ. Новинський зміг увійти в коло Президента Ющенка за посередництва впливового радника Президента – Юсефа Хареса.

Пізніше Новинський поклав началоформированиюсудостроительного субхолдингу,придбавши 83,6 % акцій Херсонського суднобудівного заводу».

На початку 2005 року стало відомо про придбання Новинським у структур Ігоря Коломойського 93,1 % акцій «Криворізького залізорудного комбінату». Прагнучи до створення замкнутого циклу видобутку, виробництва, транспортування металопродукції, восени того ж року «Смарт-груп» в числі семи найбільших компаній участвовалв конкурсі з продажу 93,0 % акцій «Криворіжсталі», але програв Mittal Steel.

У 2006 році створив у Києві і очолив «Смарт-холдинг».

У грудні 2007 року обміняв свої металургійні активи (Гзк і два невеликих підприємства) на 25 % холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова.

Після запустив нові проекти — суднобудівний холдинг, що об’єднує три найбільші заводи України та агропромислову компанію, ядром якої є виробник овочевих консервів «Верес».Нещодавно, розкрутивши марку, виставив «Верес» на продаж.

Поступливий мільярдер і «наркоторговець»

У Вадима Новинського багатий список партнерів і покровителів. Він – продукт і пташеня «гнізда лукойлова». Міф про те, що Новинський успішний, оскільки він – з «пітерської команди» — не більш ніж міф. Так, стартовий капітал він зробив в «Лукойлі». Розставити по всьому Санк-Петербургу мережа автозаправок – це вже гарантований успіх у бізнесі. А далі – особисті якості: досвід і вміння ладити з людьми. Новинський вміє ладити. У цілому, він – неконфліктна людина в бізнесі. Щодо партнерів – коректний, наскільки це в принципі можливо на просторах дикого українського ринку. Новинський встиг побувати в партнерах у багатьох видатних бізнесменів України: Тимошенко, Коломойський, Пінчук, тепер Ахметов. На відміну від того ж Коломойського бізнес-шлях Новинського не супроводжують нескінченні скандали. Безумовно, конфлікти були, є і будуть, але немає підстав стверджувати, що це – стиль життя і ведення бізнесу.

Очевидно, це якість Новинського дозволило йому довгий час, не дивлячись на зміни політичних вітрів, комфортно почувати себе в Україні.

У пресі можна зустріти чимало публікацій, з яких випливає: Новинський – майстер інтриги і обману партнерів, неправомірної конкуренції та адміністративного тиску. Безумовно, Новинський використовує адмінресурс завдяки своїм зв’язкам в українському істеблішменті. Але для бізнесмена в Україні це очевидний і найкоротший шлях до прибутку. Однак, багато публікації, демонизирующие особистість Новинського – це неприкритий чорний піар. Найяскравіший тому приклад – історія з «міжнародною торгівлею наркотиками».

У травні 2011 року на сайті інтернет-холдингу «Українська правда» було опубліковано лист президентаНационального Ради іноземної торгівлі США УильямаРейнша, адресований Миколі Азарову, яким американець запрошував прем’єр-міністра України обговорити ситуацію з незаконною діяльністю компаній Вадима Новинського.Зокрема, мова йшла нібито про те, що Новінський з 2001 року розвиває свій ринок в Європі, Росії і Лівії за рахунок контрабанди героїну, кокаїну і метанфетаминов. А в США він особисто зустрічався з адвокатами картелю Хуареса в Ель-Пасо, штат Техас.

Насправді, лист виявилося фальшивкою. Однак, багато ЗМІ підхопили цю новину, «не помітивши» її спростування на сайті-першоджерелі. З великою часткою ймовірності можна припустити, що дезінформація виходила від миколаївської бізнесмена Ігоря Чуркіна. У 2007 році Новинський відняв у нього Чорноморський суднобудівний завод. Тоді ж Чуркіна затримали в Сербії за підозрою в незаконній приватизації ЧСЗ. Одночасно в интернетепоявилась новину про те, що співробітники Чопської митниці виявили кокаїн і марихуану в корпусах кондиціонерів, призначених для встановлення в автобусах, що належать братам Чуркіним.Ймовірно, рівно чотири роки тому Чуркін таким чином «відповів» Новинському тим же способом.

Ця фальшивка від Чуркіна стала приводом вкотре згадати про зв’язок Новинський-Алішер Усманов.Останній, почасти небезпідставно, звинувачується в кримінальних зв’язках. Так, він мав контакти з відомими кримінальними авторитетами «Япончиком», «Тайванчиком», «Михасем», «Авер» (див. shema1). Дійсно, Новинський давно контактує в бізнесі з Усмановим. Більш того, як стверджують джерела з найближчого оточення Новинського, обидва бізнесмена міцно дружать. Але в даний час не вдається виявити свідоцтв їх спільного бізнесу.

Помилково стверджувати, що Новинський через Усманова залучений у кримінальний бізнес. Як повідомляють поінформовані джерела в службі по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, за Новинським не простежується таких зв’язків і такого роду бізнесу. З великою часткою впевненості можна стверджувати, що і кримінальні зв’язки Усманова сильно перебільшені. Принаймні, сьогодні лідери злочинного світу, що згадуються в контексті зв’язків Усманова, не надають серйозного впливу в Україні. В даний час повним ходом йде процес легалізації та формалізації українського бізнесу. А питання забезпечення безпеки бізнесменів та вирішення конфліктних питань перейшли з компетенції злочинних співтовариств в руки співробітників правоохоронних органів. За гроші бізнесменів міліція, СБУ, Податкова служба України виконують і більш ефективно – ті ж функції, які ще недавно були прерогативою кримінального світу.

Більш того, багаторічної бізнес-діяльності Новинського в Україні не супроводжують перманентні скандали з кримінальним відтінком, як це було в історії Ігоря Коломойського, наприклад. Не відомий жоден факт замаху на Новинського, або відповідних дій з його боку.

Безумовно, з точки зору західного бізнесу, Новинський заробляє гроші за межею закону. Але для України його методи збільшення капіталу цілком природні: це використання зв’язків у владних структурах для вирішення бізнес-питань і вирішення конфліктів з партнерами. Так, наприклад, сталося в конфлікті Новинського з братами Чуркіними навколо Чорноморського суднобудівного заводу. У 2004 році при посередництві бізнесмена Юсефа Хареза і екс-губернатора Николавской області, давнього партнера Новинського Олександра Садикова, Новинський намірився придбати у Чуркіних завод. За версією Чуркіних їх не влаштувала ціна. За версією Новинського, домовленість була досягнута, але коли механізм купівлі був запущений, брати раптом підняли ціну продажу. І тоді на них раптом повстали місцеві влади, прокуратура порушила кримінальну справу, в їх майні були виявлені наркотики… В 2007 році Новинський захопив завод. Але наші джерела схильні віднести це не до рейдерства, а до вирішення конфлікту із залученням адміністративних можливостей, що для українського бізнесу – норма життя.

Ще один міф щодо Новинського натякає на його зв’язку з «Петербурзької командою», чи не роботі під керівництвом Путіна. Все, що їх об’єднує – це географічне початок кар’єри: Путін увійшов у владні кабінети в Санкт-Петербурзі, там же Новинський заробляв стартовий капітал на продаж бензину.

В Україну його також призвели поставки ПММ. І зробив він це фактично самостійно – «рука Москви і Петербурга» тут ні при чому. Головним його «штовхачів» в той час був посол РФ Віктор Черномирдін. Тут треба пояснити: Новинський – виходець з «Лукойлу». А «Лукойл» будує свій бізнес за принципом сот, коли кожен напрямок розвивається досить самостійно. Таким чином, у Новинського є значна свобода вибору. Втім, не можна не віддати належне ролі глави «Лукойлу» Вагіта Алікперова, який завів Новинського на український ринок. І знайомству з нинішнім іншому Усмановим наш герой також зобов’язаний Аликперову і «Лукойлу». Новинського можна назвати людиною Алікперова, оскільки він входить в трійку фаворитів шефа «Лукойлу», поряд з Федуном і Квітковим. Однак, перебільшувати підтримку Алікперова не варто. Талановитому бізнесменові Новинському досить виявилося стартового поштовху на українській території, далі спрацював талант Новинського заводити потрібні зв’язки і домовлятися. Сьогодні, схоже, український бізнес у нього йде все краще (з поправкою на кризу, звичайно). Не дарма він отримав в цьому році українське громадянство.

Однак, він не рве своїх зв’язків з Росією. Одним з підтверджень цього є нещодавно проанонсоване намір Новинського придбати українську мережу московського БМ-банку(45 місце серед банків, представлених в Україні). Ось вже просочилися чутки, що він також викуповує у німців банк «Форум».

Такі прибульці російського бізнесу в Україні як Костянтин Григоришин і Максим Курочкін не змогли тут втриматися: ледь змінювалася влада, як вони втрачали майже все, що так стрімко набрали за попередньої влади. Новинський – особливий. Він робить бізнес в Україні вже при третьому Президентові. Майбутні біографи Новинського, очевидно, розіб’ють його біографію в Україні на три періоди. І відзначать: всі вони були успішними

Український Новинський

Етап I.Леонід Данилович Кучма (19 липня 1994 — 23 січня 2005)

“Основну частину активів, які були віддані російським бізнесменам в Україні, ті отримали під час другого “пришестя” Кучми… Тоді, за Кучми, в українську економіку прийшли кілька впливових російських груп, які диверсифікували ризики шляхом інтернаціоналізації капіталу.

Особливо прихильний до нього був Л. Кучма, під патронатом якого «Смарт-груп» Вадима Новинського отримала управління найбільшим Інгулецьким Гзк і Макіївським металургійним комбінатом.

Етап II.Віктор Андрійович Ющенко (23 січня 2005 — 25 лютого 2010)

Новинський за допомогою радника Ющенка Юсефа Хареса потрапив у близьке оточення Президента. Для закріплення свого становища Новинський активно бере участь у різних благодійних проектах, зокрема, ініційованих Ющенко і його дружиною.

Етап ІІІ.Віктор Федорович Янукович (25 лютого 2010 – теперішній час)

Прихід до влади Партії регіонів обіцяє бізнесменові не тільки адміністративне прикриття, але і допомогу в справах – наприклад, пільги для суднобудівних підприємств та нові підряди для заводів.

У 2009 році Вадим Новинський офіційно став партнером по бізнесу Ріната Ахметова. У лютому Антимонопольний комітет україни дозволив бізнесмену консолідувати 25% акцій групи «Метінвест», в обмін на них Новинський передав під контроль найбагатшого українця свої металургійні активи, зокрема Інгулецький ГЗК. Паралельно підприємство «Криворожагрострой» почало процедуру банкрутства Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, який цілком може відійти в активи Новинського за борги. Влітку минулого року Ахметов і Новинський створили агрохолдинг HarvEast, який активно розвивають.

Активи

“Смарт-Холдинг” є корпорацією з низкою активів у кількох ключових галузях економіки – гірничо-металургійному комплексі, суднобудуванні, АПК, будівництві та виробництві будівельних матеріалів, фінансовому секторі, машинобудуванні.

Серед активів “Смарт-холдингу”:

у суднобудуванні:

— ВАТ “Херсонський суднобудівний завод”,

— ВАТ “Чорноморський суднобудівний завод” (Миколаїв);

в АПК та сфері виробництва продуктів харчування:

— група компаній “Верес”,

— група компаній “Калитянський бекон”,

— кілька науково-дослідних лабораторій;

у будівництві:

— ЗАТ “Криворіжаглобуд”,

— ТОВ “Юджин” (саме ця компанія займалася будівництвом у Києві торгового центру “Троїцький”, через затримки зі знесенням якого спорткомплекс “Олімпійський” могли позбавити права приймати фінальні матчі Євро-2012);

у виробництві будматеріалів:

— ВАТ “Балаклавське рудоуправління ім. Горького”,

— ЗАТ “Євпаторійський завод будівельних матеріалів”,

— ЗАТ “Сакський завод будівельних матеріалів”,

— ВАТ “Запоріжнерудпром”,

— ЗАТ “Турстрой” (володіє ліцензіями на розробку декількох гранітних та піщаних родовищ);

у сфері фінансів:

— банк “Юнекс” (Київ р.),

— страхова компанія ЗАТ “Промислово-страховий альянс”;

в машинобудуванні: ВАТ “Завод “Дніпропрес”.

Також “Смарт-холдинг” контролює і розвиває портовий комплекс “Очаків”.

На підприємствах групи зайнято, за різними даними, від 20 до 40 тисяч співробітників.

Поза України володіє і управляє наступними активами:

1) Ярегская нефтетитановая компанія (Росія);

2) ВАТ “Яковлевський рудник” (Яковлевський ГЗК, Білгородська обл.);

3) Завод “Promet Steel” (Болгарія, р. Бургас) – прокат чорних металів;

4) Metinvest B. V. (Нідерланди) – спільний гірничо-металургійний холдинг СКМ;

5) “Smart.N.V.” (Голландія) – контроль блокуючого пакета акцій Metinvest B. V.;

6) “Лукойл Північно-Захід Нафтопродукт” – продаж нафтопродуктів,та ін.

Зв’язки як основа бізнесу

У період «завоювання України», як ми вже зазначали, головним лобістом інтересів Новинського був колишній посол Росії в Україні Віктор Черномирдін.

Серед найбільших російських бізнесменів найбільш тісними зв’язками Новинського є Олексій Мордашов («Северсталь»), Вагіт Алекперов і Алішер Усманов.Крім того, на діяльність Новинського впливає його партнер по “Смарт-холдингу” – президент Федерації самбо Санкт-Петербурга Андрій Клямка.

Новинський підтримує тісні стосунки з Президентом України Л. Кучмою, а також користується прихильністю нинішнього керівництва Уряду та Адміністрації Президента. Він єдиний з бізнесменів брав участь у молебні за участю Президента України, а також Н. Азарова, С. Льовочкіна, В. Литвина, Ю. Мірошниченко, Р. Богатирьової та олександра Попова, який відбувся 24.12.2010 в Києві на Володимирській гірці. Через ці зв’язки Новинський в даний час просуває свій проект – бюджетне фінансування будівництва бойових кораблів для ВМС України на Чорноморському суднобудівному заводі (ЧСЗ). За дванадцять років розмов про це проекті фінансування так і не було виділено. З приходом Новинського на ЧСЗ з’явилася надія: це підтверджується оприлюдненими наміром уряду до 2021 року побудувати за власним проектом чотири військових кораблі класу “Корвет”, що передбачено концепцією Державної цільової оборонної програми з обсягом фінансування близько 16,22 млрд. грн. Оснащення кораблів буде здійснюватися техзасобами і озброєнням російських виробників.

Крім того, існують наміри “Смарт-Холдингу” в поточному році завершити розробку проекту будівництва глибоководного порту “Очаків” (планований вантажообіг до 2017-го повинен становити понад 21 млн. тонн навалювальних вантажів і 2 млн. контейнерів у 20-футовому еквіваленті).

Новинський має також досить тісні стосунки з екс-головою Фонду держмайна України при Президенті Ющенко Валентиною Семенюк, засновані на реалізації в минулому ряду інвестиційних і приватизаційних проектів (у т. ч. – інвестування добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд).

Новинський пов’язаний з Василем Горбалем – екс-головою «Укргазбанку» (група Волкова-Бакая). Після відходу Горбаля з посади голови Львівської облдержадміністрації, він звертався до Новинському за допомогою у вирішенні бізнес-конфлікту з групою Дмитра Фирташаотносительно будівництва елітного багатоповерхового будинку біля Аскольдової могили в Києві.

Крім того, в процесі розвитку підконтрольного бізнесу Новинський спирався на вплив колишнього керівника Секретаріату Президента України Віри Ульянченко та її чоловіка Віктора Івченка, який організовував необхідну підтримку в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Використовуючи тісні контакти з заступником Державного секретаря Міністерства промислової політики України Сергій Грищенко, Новинський лобіював додатковий випуск акцій ВАТ «Інгзк», мотивуючи це можливістю і необхідністю направити отримані від продажу акцій кошти на реконструкцію і розвиток виробництва комбінату.

Лобізм на користь Новинського здійснював Ігор Сміяненко, народний депутат Верховної Ради України IV-го скликання, член Комітету з питань промислової політики і підприємництва. Сміяненко, в свою чергу, користувався суттєвою підтримкою Новинського і в знак довіри йому були організовані знайомства з партнерами «Смарт-груп» в Санкт-Петербурзі.

Тісні взаємини Новинський розвивав і з радником Президента України Ющенка з питань іноземних інвестицій Юсефом Харесом, власником холдингу Hares Group Holding GMBH.

Тимошенков 2001 році продалаНовинскому офшорні компанії “LansinCommersialLTD” і “LanataTrading”, які володіли 19% і 17,15% акцій Південного Гзк. Згідно з досягнутою домовленістю, розрахунок за придбані акції Новинський повинен був здійснити в грудні 2004 року. Проте вже на початку 2004 року Тимошенко зажадала у Новинського грошового розрахунку або повернення акцій. Переговори проводив Олександр Турчинов, а в березні 2004 року відбулася особиста зустріч Тимошенко і Новинського, однак той відмовився повертати акції і повідомив, що поверне обумовлені 3 млн. доларів США в обумовлений термін.

Принципи ведення бізнесу

Новинський – безумовно успішний бізнес-менеджер. Природно, на його шляху траплялися і невдачі. Однією з них можна назвати банкрутство єдиного верстатобудівного активу «Смарт-холдингу»: заводу «Дніпропрес», близько року тому визнаного банкрутом. Хтось вбачає в цьому свідоме прагнення Новинського викупити підприємство (попередні власники – прибалтійські бізнесмени) і розорити, щоб знищити конкурента російського виробника. В дійсності, «Дніпропрес» виступав у деяких тендерах разом з німецьким заводом, і це банкрутство було вигідно німцям. У пресі публікувалися звинувачення на адресу Новинського, що він свідомо розоряв завод, розпродував унікальне обладнання. Насправді, Новинський значно поліпшив стан виробництва, а були продані лише преси з виробництва стволів гармат, випущені ще в СРСР. Завод кредитувався у дніпропетровському банку, що належить Віктору Пінчуку. І коли мова зайшла про банкрутство, банк вивчав стан справ на «Днепропрессе». Висновок однозначний: банкрутство викликане невдалим кон’юнктурою ринку, а також конфліктом серед топ-менеджерів підприємства – і не більше. Підтвердження тому – два листи, які опинилися в розпорядженні автора: профспілкової організації «Днепропресса» в Адміністрацію Президента України і відповідь на цей лист. З формальної відповіді АП випливає, що підприємство нікому не цікаво – ні держави, ні міфічним претендентам на його придбання.

Впевненість у завтрашньому дні

Загалом, справи Новинського в Україні йдуть досить добре. І можна прогнозувати, що в найближчі роки його бізнесу нічого не буде загрожувати. Ось кілька аргументів на доказ цієї тези.

Начальником служби безпеки у Новинського є екс-глава СБУ Ігор Дріжчаний. Людина дуже інформований і обережний, він навряд чи пішов би на цю посаду, володіючи інформацією про існуючі перед Новинським проблеми і серйозних бізнес-конфліктах.

У Новинського хороші відносини не тільки з командою Ахметова-Януковича, але і з представниками інших політичних та бізнес-кіл, з якими він працював раніше і не зруйнував добрих відносин донині. Зв’язки в політичних колах – основа безпечного ведення бізнесу в Україні.

Мільярдер, який не хоче стати олігархом

В продовження теми про партнерство Ахметов, Новинський уточнимо: в цих відносинах у Новинського нерівноправний роль. За відомостями з найближчого оточення Новинського, вийти на українського олігарха №1 йому допомогли топ-менеджери Ахметова. Випускники Гарварду гендиректор СКМ Олег Попов, старший менеджер компанії Ігор Сірий запропонували Ахметову кандидатуру Новинського, як заслуговує на довіру партнера. Це був абсолютно прагматичний вибір. Наше джерело стверджує, що Новинський зрідка зустрічається особисто з Ахметовим, але частіше контактує з Поповим і Знедоленим. Їх можна зустріти разом у статусному київському ресторані «М’ясо й вино». Можливо, Новінський з власної ініціативи прагне тримати дистанцію з самим впливовим бізнесменом і політиком України. Маючи на рахунку близько 3 млрд. дол., Новинський не рветься на перші ролі, він мало помітний, не має власних ЗМІ, не претендує на політичний вплив. Роль олігарха йому чужа. Близько року тому в пресі прокотилася піар-хвиля з очищення його імені: агентства витратили значні бюджети, щоб видалити із інтернет-ЗМІ критичні матеріали про Новінському.

В цілому, Вадима Новинського можна характеризувати як обережного, стриманого бізнесмена, вміє вибудовувати відносини з партнерами і владою, а також вміє дорожити цими зв’язками і підтримувати їх, що і є основою успіхів його бізнесу на тривалій основі. З великою часткою впевненості можна прогнозувати, що Вадим Новинський буде успішно розвивати свій бізнес в Україні як у короткій, так і в довгостроковій перспективі.

Ігор Кум, для “ОРД”