«Тепер – тільки на наших умовах!» Полякова зібралася піти в політику

За його словами, Полякова зможе позбавити країну «від середньовічних мужиковатых рефлексів в політиці» і уточнив, що Україна – історично матриархальное держава, тому саме жінки є її головним політичним інструментом». Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

«Зараз я на відпочинку, але як тільки приїду – ми заявимо про свої політичні амбіції. Я не жартую. На сьогодні головне, що ви повинні знати – це будуть тільки жінки! Сильні, самодостатні, порядні. Звичайно ж, красиві. І душею, і помислами! Хто, як не вона», – висловився Михайло, очевидно натякаючи саме на Олю Полякову. Також у своєму пості він розмістив її фото.

Ясинський пояснив, що Полякова переслідує мету позбавити країну від середньовічних принципів не тільки у відношенні до жінок, але і до дітей, суспільству, політиці, культурі.

«Саме українські жінки – справжні аборигени цієї землі і точніше за інших відчувають її дух. Ми не Схід. Ми не Захід. Ми – Центр! Ми Не мужикам, а вони нам. Як, втім, було завжди, але тепер –тільки на наших умовах. Жінки – головний політичний капітал цієї матріархальної країни!» – підсумував Михайло.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на повідомлення. Багато з них уточнили, що якщо Полякова дійсно піде в політику – вони обов’язково будуть за неї голосувати.