У Мексиці розбився літак

Прокуратура приступила до розслідування обставин події.

Легкий літак марки Cessna розбився в штаті Кінтана-Роо, що на південному сході Мексики. На борту повітряного судна знаходилися дві людини, вони обидва загинули, повідомив телеканал Televisa.

Літак прямував з міста Плайя-дель-Кармен в Канкун, проте незабаром після зльоту впав в районі муніципалітету Отон-Бланко. За попередніми даними, до трагедії призвела несправність, яка виникла під час польоту.

Нагадаємо, що раніше в Мексиці розбився ще один літак. Літак Bombardier Challenger 601, що впав у штаті Коауїла на півночі Мексики, ймовірно, втратив управління і врізався в землю на дуже високій швидкості. Таку думку експертів оприлюднила газета Milenio.