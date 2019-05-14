КБ “Південне” друкуватиме деталі ракет на 3D-принтері (відео)

Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля” освоює технологію з виготовлення виробів із металевих порошків для ракетно-космічної техніки за допомогою 3D-друку.

“Сьогодні ми розповімо про новаторські технології у КБ “Південне” з виготовлення складних за формою і структурою виробів з металевих порошків для ракетно-космічної техніки. Мова піде про селективне лазерне плавлення – одну з технологій 3D-друку металом, яка зараз освоюється нашим підприємством”, – повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Як зазначається, ця технологія здатна з успіхом замінити класичні виробничі процеси – лиття, штампування, зварювання, фрезерування тощо.

“За допомогою селективного лазерного плавлення (SLM) ми вже зараз починаємо створювати перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки без використання механічної обробки і дорогих оснасток. Процес “друку” виробів полягає в послідовному пошаровому розплавленні порошкового матеріалу за допомогою потужного лазерного випромінювання”, – зазначили у КБ “Південне”.

Там також повідомили, що адитивні технології відкривають нові можливості, які дозволяють створювати металеві вироби з високою точністю.

Зокрема, за даними підприємства, перевагами технології 3D-друку металом є: висока точність і повторюваність; механічні характеристики виробів, надрукованих на 3D-принтері, співмірні з литтям; вирішуються складні технологічні завдання, пов’язані з виготовленням геометрично складних виробів; скорочується цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, забезпечуючи створення складнопрофільних деталей без використання оснастки; зменшується маса за рахунок створення об’єктів із внутрішніми порожнинами; економія матеріалу при виробництві.

Нагадуємо, що українці створили 3D-принтер, який друкує з будь-яких металів.

Фото: Укрінформ