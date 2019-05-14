У Хорватії пронісся нищівний ураган

На морському узбережжі про берег невидимого хлюпотіли хвилі.

У Хорватії – стихійне лихо. Нищівний ураган під назвою “Теодор” пронісся над Хорватією зі швидкістю вітру 220-248 км/год. На трасах перевертали автомобілі, виривало з корінням дерева, зривало дахи, піднімав у повітря людей.

У містах вивертало стовпи зі світлофорами і зривало дах.

Більше двадцяти осіб з травмами перебувають у лікарнях, а 46-річного чоловіка вбило зламане дерево.

На дорогах країни обмежили рух і попередили про небезпеку зсуву. В Загребі, який не звик до таких сильним вітрам, пожежні повідомили про 240 виклики, на які вони вирушили з вечора неділі.

“Ми не бачили такого шторму протягом останніх 45 років”, – сказав мер Загреба Мілан Бандіч.