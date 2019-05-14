Десятка найдорожчих квітів у світі

Квіти – дивовижний витвір природи, здатне підняти настрій навіть у саму неприємну погоду і сумну зиму. Їх дарують з приводу і без, ними милуються на вулицях міст і висаджують у себе в дворах на клумбах, створюючи приємну атмосферу, наповнену запашними ароматами, солодко кружащими голову. Але мало хто замислюється над тим, а скільки можуть коштувати насправді на перший погляд банальні конвалії, лізіантуси і тюльпани, не кажучи вже про більш екзотичних сортах, що миготять у складі елітних букетів.

1. Роза Джульєтти (15.8 млн.$)



Роза Джульєтти вважається одним з найдорожчих квіток у світі, на створення якого пішло цілих п’ятнадцять років. І вперше це елегантне творіння було представлено в 2006 році на виставці квітів у Челсі. Унікальність цієї рослини полягає в його незвичайному цвітінні. Бутон блідо-персикового кольору поступово розпускається, змінюючи своє забарвлення з ніжного насичений і яскраво виражений рожевий відтінок з більш темними тонами в середині самої квітки. І зовсім не дивно, що цвітіння даної троянди заворожує в прямому сенсі цього слова, зводячи з розуму тонким, м’яким і ненав’язливим ароматом, що ледь вловиме витає в повітрі. Відповідно, якщо ви одного разу забажаєте придбати букет з цих чарівних квітів, то вам доведеться розщедритися приблизно на шістнадцять мільйонів доларів. Але, як стверджують експерти, є і більш доступні сорту «Джульєтти».

2. Орхідея «Золото Кінабалу» (6500$)



Ця неймовірно красива орхідея настільки рідкісна, що її можна знайти тільки в одному-єдиному місці на землі. А саме — у національний парк Кінабалу в Малайзії. Квітка росте тільки в квітні і травні, і навіть у цьому випадку цвітіння може зайняти роки після того, як рослина було посаджено. Унікальність цієї квітки полягає в тому, що зелене забарвлення пелюсток з червоними плямами взагалі характерний для орхідей, тому вартість одного такого квітки становить 6500 доларів.

3. Тюльпан XVII століття (5700$)



Тюльпан XVII століття був одним з найбажаніших і шанованих квіток по тим часам. Він мав сильний запах, незвичайний колір і своєрідну форму, і був символом статусу в суспільстві. Також подейкують про те, що саме в сімнадцятому столітті була справжня тюльпаноманія, а, відповідно, ціна за один такий квітка була близько шести тисяч доларів. І незважаючи на те, що в даний час такі квіти можна придбати щодо за прийнятні гроші, тим не менш, ця рослина займає далеко не останнє місце серед найдорожчих квітів у світі.

4. Гортензія (6.50$)



Мабуть, це одні з найцікавіших і унікальних квітів, суцвіття яких дуже і круглі опуклі. Саме тому вони нагадують великі пухнасті ватні кульки, гронами ростуть на невисоких кущах. До всього іншого, вони дуже ніжні і легко в’януть у спеку. Тому рекомендується купувати квіти саме в день торжества, інакше є всі шанси залишитися ні з чим. Вартість одного такого стебла з пухнастим «бубоном» становить близько семи доларів. Так що якщо надумаєте придбати букет, то пам’ятайте про те, що вам сто відсотків доведеться розщедритися на досить пристойну суму.

5. Еустома (лизиантус — 10-35$)



Еустома, більш відома як лизиантус — це рослина, яка цвіте щорічно. Найчастіше воно росте в природних умовах в теплих регіонах півдня США, Мексики, Карибського басейну і північної частини Південної Америки. Ніжні і тендітні еустоми бувають різних кольорів і відтінків: від блідо-фіолетових, білих, лавандових до синьо-фіолетових і не тільки, а їх вартість за гілочку становить тридцять п’ять доларів. Але також ця квітка можна придбати поштучно, приблизно за два-чотири долара за одну штуку.

6. Кадупул квітка (безцінний)



Ця квітка, що росте на кактусі, зустрічається вкрай рідко. Також унікально те, що він цвіте тільки вночі, а потім помирає до наступного ранку. З-за дуже короткої тривалості життя кадупул не може бути зрізаний, відповідно, з цієї причини не може бути ціни на квітку, що в кінцевому підсумку робить його безцінним. Крім усього цього кадупул один з найбільш смачно пахнуть квіток, аромат якого використовується для створення парфумів.

7. Орхідея Шеньчжень-Нонгке (200000$-1.68 млн.$)



Це не природно вирощений квітка. Він був створений людиною, і групі вчених знадобилося вісім років, щоб розвинути (культивувати) його і змусити рости. Назва походить від групи вчених, які провели експеримент і створили це унікальна рослина. Унікальність цієї орхідеї в тому, що вона цвіте лише раз на чотири-п’ять років, а її краса, рідкість і тонкий аромат укупі з історією виникнення роблять її одним з найдорожчих і популярних кольорів у світі. Вартість одного такого квітки становить двісті тисяч доларів, але якщо вірити чуткам, то одна з цих рідкісних орхідей була продана на аукціоні за два мільйони доларів (а якщо бути точніше, то за 1,68 млн.$).

8. Шафран (12000$)



Шафран найбільш відомий як пряність, яка використовується в основному для фарбування. Це квітка, вихований людиною, і ніде не росте природним чином. Блискучі, більше схожі на пластмасові фіолетові пелюстки з яскраво-помаранчевими тичинками роблять цей квітка унікальним і досить затребуваним, особливо коли справа доходить до приправ, що використовуються в кухнях, для створення 500 грамів спецій потрібно близько вісімдесяти тисяч квітів, всі тичинки повинні бути зібрані вручну, а після висушені. У результаті його вартість складає приблизно дванадцять тисяч доларів, що робить шафран одним з найбільш дорогих квітів у світі.

9. Глоріоза (6$-10$)



Ця квітка є рідною для Азії та Південної Африки. Він унікальний тим, як квітки ростуть довгими вусиками, які змінюють колір, починаючи з одного відтінку на кінчику і рухаючись до центру цвітіння. Кольори можуть варіюватися від жовтого до помаранчевого, жовто-зеленого і червоного. Варто також відзначити той факт, що листя цього прекрасного рослини можуть досягати трьох метрів в довжину. І незважаючи на те, що це своєрідне отруйна рослина використовується місцевими жителями в медичних цілях, крім цього воно користується попитом серед любителів екзотики і продається приблизно за шість-десять доларів за штуку.

10. Конвалії (15$-50$)



Конвалія є одним з найпопулярніших квіток у всьому світі, особливо в християнстві, де віруючі говорять про те, що саме бутони цієї рослини так схожі на сльози Богоматері. Але мало хто знає про те, що ці білі, ніжні пахучі квіти дуже і дуже отруйні, настільки, що згубно впливають на тварин, які не дай бог проковтнули цей красивий і тендітна квітка. І тим не менш, незважаючи на всю небезпеку, вартість крихітного букетика коливається від п’ятнадцяти до п’ятдесяти доларів.