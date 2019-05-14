Що не так з української військової авацией

Зрозуміло, що її розвитком всі роки незалежності ніхто не займався, час від часу робили вигляд, що модернізують. Однак і після закінчення активної фази війни на Донбасі в 2015 р. ніхто не зміг чітко викласти концепцію розвитку.

А тим часом «годинничок» радянських машин «цокає» — і дуже скоро Україна стане перед величезною проблемою — зношені донезмоги літаки не зможуть підніматися в повітря.

У військових фахівців є такий термін «прогнозований термін служби», який залежить виключно від втоми металу і закладається ще на етапі проектування літального апарату. Отже, судячи з усього для Повітряних Сил України картина складається досить неприваблива: основний парк якось фронтовий винищувач Міг-29, винищувач-перехоплювач Су-27, штурмовик Су-25, навіть навчально-бойової Л-39 «Альбатрос» може чисто теоретично долітати до 2030 р. Виняток становить тільки військово-транспортний Іл-76, який долітає до 2035 р.

Причому це дата не така вже далека і розрахована на самому «свіжому» літака — машини ранніх випусків виводити з бойового складу треба раніше. Фактично «дедлайн», коли почнуть масово «сипатися» літаки — це 2025 р. А це буквально через 6 років!

Виходів тут може бути два — організація власного виробництва універсального літака, здатного замінити хоча б два — три типу машин. Або ж купівля літаків іноземного виробництва — знову-таки, враховуючи скромні фінансові можливості, максимум двох типів.

Перший варіант можна відкинути відразу — за 6 років «підняти на крило» будь літак «з нуля» нереально — максимум організувати ліцензійне виробництво — і то під великим питанням.

У теж час наші військові і представники воєнпрому замість накопичення коштів і конкретних кроків у напрямку купівлі іноземних машин — а тут крім усього доведеться повністю пристосовувати і аеродромну мережу, і логістику, і багато чого пішли шляхом часткової або повної модернізації існуючих радянських літаків.

Причому беруться за все і відразу. Яскравий приклад — остання поїздка міністра оборони Степана Полторака у Львів і Одесу, де він з помпою презентували два проекти модернізації Міг-29 (у варіанті МУ2) і Су-24МР.

Спробуємо об’єктивно оцінити важливість цих проектів для Повітряних Сил в даний конкретний момент. Власне ідея Міг-29-штурмовика з’явилася вже давно стала актуальною у ході війни на Донбасі, коли невеликий парк спеціалізованих Су-25 просто не справлявся з поставленими завданнями.

Тому «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» став спішно реалізовувати проект модернізації чистого фронтового винищувача для застосування керованої зброї класу «повітря — поверхня». Адже спочатку з літака по наземним цілям можна застосовувати тільки бомби і некеровані ракети.

«Львів’яни» пропонують військовим літак з можливістю застосування або керованих ракет, або коректованих авіабомб. Але, на озброєнні Повітряних Сил складається єдиний тип ракети класу «повітря — поверхня» — Х-29. Однак дальність стрільби такою ракетою не перевищує 10 км, що піддає її носій підвищеним ризикам з боку засобів ППО. Льотчик фактично не зможе запустити ракету, не входячи в зону дії зенітних систем. У контексті того ж конфлікту на Донбасі це може бути серйозною проблемою.

Авіабомби, яку пропонують підвішувати під Міг-29МУ-2, в серійному виробництві просто не існує. Вже довгий час вона створюється в ГосКБ «Промінь». Відомо, що такий виріб оснащується телевізійної головкою самонаведення з можливістю самостійного виходу на ціль. Також судячи з недавньої оборонній виставці в Києві «Промінь» також пропонує проекти додаткової апаратури для перетворення некерованих бомб в коригована. Однак це все дослідні зразки і серійно вони не випускаються.

Оцінити сучасну кабіну, в якій нібито замінені всі радянські аналогові індикатори на цифрові, без повного циклу державних випробувань зараз не представляється можливим.

В Одесі міністру оборони України, зокрема, продемонстрували ряд проектів модернізації парку Су-24М і Су-24МР. І якщо перетворення середнього бомбардувальника в носій протикорабельної ракети «Нептун» ще можна вітати, то модернізація розвідника Су-24МР, як нам бачиться, мертвонароджений проект.

Хоча той же Полторак заявив, що «після завершення модернізації це буде зовсім інша машина — розвідувальна машина, яка дозволить чітко здійснювати управління повітряними Силами ЗС України в ході ведення бойових дій. Підвищить їх ефективність і найголовніше, що всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень в ході бою, керівник ведення бойових дій буде отримувати в онлайн-режимі».

Однак мало хто звернув увагу, що в числі іншого «одеситами» було заявлено, що перший модернізований літак військові зможуть отримати лише через два (!) року. Як бачиться, у сьогоднішніх умовах це досить великий термін.

І ще. Чи є необхідність у наявності повітряного розвідника у складі Повітряних Сил на сьогоднішній день? Адже практично у всіх військово-повітряних силах світу нині відбувається масова заміна спеціалізованих літаків в бік універсального апарату. І так — не варто забувати, що все більше місця займають безпілотні апарати. Причому саме у сфері повітряної розвідки. Дрони, які починали свою історію саме з цієї функції, нині безроздільно її займають. Тому питання — чи варто вкладати кошти в настільки не перспективний проект залишається відкритим. Принаймні з точки зору здорового глузду.

Таким чином, з жалем варто констатувати, що запущені відразу кілька програм модернізації радянської авіатехніки поки що просто викачують скромні фінансові ресурси і не мають особливої цінності для Повітряних Сил. Чи зміниться ситуація в найближчі роки — поки незрозуміло.

http://www.dsnews.ua/politics/dedlayn-dlya-aviatsii-vozmozhno-li-reanimirovat-boevye-samolety-14052019080000