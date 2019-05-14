На місці Луценка повинен бути інший, Разумков

Щодо генерального прокурора була більш ніж чітка позиція Володимира Зеленського – генпрокурор повинен бути інший.

Про це сказав радник новообраного Президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

“Щодо генерального прокурора була більш ніж чітка позиція Зеленського: генпрокурор повинен бути інший. Якщо говорити про Юрія Луценка, то генеральний прокурор повинен бути, як мінімум, з юридичною освітою… Ніщо на цю позицію Зеленського не може вплинути, єдине – це небажання парламенту відправляти чинного генерального прокурора у відставку, як того вимагає законодавство, щоб призначити нового”, – сказав Разумков.

Він також додав, що кандидатуру нового генерального прокурора “буде подавати саме Володимир Олександрович”.

У повідомленні нагадується, що Володимир Зеленський раніше заявив, що вважає Юрія Луценка – людиною минулого, і він точно повинен бути звільнений з посади генпрокурора.