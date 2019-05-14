«Поставили на коліна й імітували розстріл»: Активіст Айвазов в суді розповів про тортури

Обвинувачений у сімферопольському «справі Хізб ут-Тахрір» кримськотатарський активіст Раїма Айвазов розповів, що російські силовики після його затримання при перетині админграницы з Кримом на пункті пропуску «Каланчак», вивезли його вночі «в поля» і «імітували розстріл».

Про це повідомила адвокат кримського татарина Марія Ейсмонт, повідомляють Крим.Реалії.

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

«На питання про те, де і при яких обставинах він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь в 2-3 години ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо зняли номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна й імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані відвезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили затримання», – розповіла Ейсмонт.

Адвокат подав клопотання про винесення окремої постанови на адресу слідчих органів, щоб перевірити слова Айвазова, тому що вони мають ознаки злочину. Захист також має намір самостійно подати заяву про злочин.

Підконтрольний Росії Київський райсуд окупованого Сімферополя продовжив Айвазову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання проходило в закритому режимі.

Житель мікрорайону Кам’янка, кримськотатарську активіст Раїма Айвазов зник в ніч на 17 квітня під час перетинання адміністративного кордону в напрямку материкової України. Пізніше він повідомив про своє затримання.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 жителі Криму, 15 з них до цих пір вважаються зниклими без вести.