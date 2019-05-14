У Вінниці влаштували зухвалий рейдерське захоплення: затримані десятки титушек

У Вінниці поліція попередила спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу. На місці затримано близько 50 осіб.

Про це повідомляє ГУ НП у Вінницькій області. Зазначається, що 13 травня кілька сотень молодих людей увірвалися на територію підприємства і витіснили охорону. Це колишній консервний завод, розташований по вулиці Д. Нечая. (Щоб переглянути фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

«У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки. Для припинення протиправних дій, на місце події прибули додаткові сили поліції і спецназівці Корду. Затримано близько 50 осіб», – заявили в поліції.

Їх доставляють у дільниці поліції для встановлення особистих даних і всіх обставин. Наслідком буде дана правова кваліфікація дій затриманих.

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