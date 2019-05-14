Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом

У Києві, 17 та 19 травня пройде фестиваль сучасної клезмерських музики та єврейської культури, що збігається зі святкуванням Днів Європи в Україні, незважаючи на парирував м’яч інавгурації новообраного президента траур за жертвами репресій. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

У повідомленні про фестивалі говориться, що велика музична програма складається з двох концертів на Подолі.

Музична програма фестивалю складається з двох великих концертів на Контрактовій площі – 17 та 19 травня на фестивальну сцену вийдуть музиканти світового рівня, ентузіасти і професіонали, культуртрегери і добрі друзі всіх добрих людей з тим, щоб влаштувати космічний міст між корінням і серцями. Для публіки це означає шалені танці, сміх, сльози і безмежну любов.

А раніше директор українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомляв, що за Дня пам’яті жертв політичних репресій країна перебуває у траурі і тому інавгурація буде неможливою.