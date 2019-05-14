У Прилуках бульдозером знищили унікальну мозаїку

На території супермаркету «АТБ» у Прилуках знесли бульдозером мозаїку місцевого скульптора і художника Семена Тихоновича Кантура.

Відзначається, що магазин «АТБ» розташований в будівлі колишнього кінотеатру «Перемога». «Менеджери «АТБ» не тільки знищили авторське твір — унікальну роботу місцевого скульптора і художника Семена Тихоновича Кантура, але і залишили невеликий містечко без яскравого публічного арт-об’єкту», — йдеться на сторінці групи.

Також адміністратори Ukrainian Modernism попросили коментар у дирекції супермаркету, з питанням чи точно це благоустрій, планується встановлення нового арт-об’єкту і відшкодують вони збитки автору. Крім цього, вони попросили Прилуцьку районну адміністрацію теж прокоментувати подію.

Фото: Ukrainian Modernism

Довільно знищений об’єкт був ще цікавий тим, що спочатку був вентиляційною шахтою, яку прикрасили мозаїкою. «Досить рідко вентиляційних шахт випадає така шана — бути прикрашені мозаїкою», — зазначається на сторінці групи.