Роснефть збільшила чистий прибуток за перший квартал на тлі зростання цін на видобуток

Роснефть, найбільший російський виробник нафти, повідомила в понеділок про більш високу чистого прибутку в першому кварталі в порівнянні з четвертим кварталом 2018 року і першим кварталом 2018 року завдяки зростанню цін на нафту і знецінення російського рубля по відношенню до долара США.

Чистий прибуток “Роснафти” в першому кварталі 2019 року в рублях зросла на 61,7 відсотка в річному численні, до 2 мільярдів доларів США (131 мільярд російських рублів), в основному за рахунок збільшення операційного прибутку і курсової різниці.

Виручка зросла на 20,6 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року в рублях завдяки зростанню обсягів реалізації нафти і нафтопродуктів, який зріс на 7,6 відсотка, і зростання цін на сиру нафту в рублях, що на 12,7 відсотка вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. знецінення російської валюти.

«Незважаючи на волатильність і щоквартальне зниження цін на нафту, зниження видобутку нафти в рамках Угоди ОПЕК + та Угоди про стабілізацію цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку, в 1 кварталі 2019 року Компанія продемонструвала хороші фінансові показники з точки зору як зростання виручки і сильне генерування вільного грошового потоку », – заявив Ігор Сєчін, голова правління і генеральний директор« Роснефти ».

Незважаючи на угоду ОПЕК +, видобуток Роснефти виросла в першому кварталі цього року порівняно з першим кварталом 2018 року, говориться в окремому прес-релізі компанії .

Видобуток Роснефти в першому кварталі 2019 року склав 4,74 млн барелів на добу, збільшившись на 3,9 відсотка порівняно з першим кварталом 2018 року, завдяки активному освоєнню нових родовищ і нарощування видобутку на декількох коричневих родовищах.

Однак у зв’язку з виконанням зобов’язань Росії щодо угоди про скорочення видобутку ОПЕК + видобуток Роснефти знизилася на 1 відсоток в 1 кварталі 2019 року порівняно з 4 кварталом 2018 року.

Роснефть, яка, як кажуть, не бажає продовжувати скорочувати видобуток після червня, заявила сьогодні, що може «швидко» збільшити видобуток, якщо обмеження будуть зняті.

«Компанія володіє значним потенціалом для швидкого нарощування видобутку завдяки гнучким підходом до управління запасами свердловин та експлуатацією свердловин. У разі ослаблення зовнішніх обмежень Компанія зможе забезпечити до кінця року понад 4,8 млн барелів середньодобового видобутку рідини в Росії », – сказали в« Роснефти ».