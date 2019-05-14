У Вінниці зупинили спробу рейдерського захоплення: затримано майже півсотні осіб

Цієї ночі у Вінниці поліцейські припинили спробу рейдерського захоплення підприємства. Затримано близько 50 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«13 травня вінницькі поліцейські із залученням бійців КОРДу припинили спробу рейдерського захоплення підприємства по вулиці Д. Нечая у м. Вінниці. Затримано близько 50 осіб», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, кількасот молодиків вдерлися на територію підприємства, витіснивши охорону.

У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії вони почали кидати каміння та застосували димові шашки.