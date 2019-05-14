Травень може стати “чорним місяцем” для російських акцій

Військові паради і гучні гасла, під дзвін чарок з фронтовими ста грамами, жодним чином не стимулюють економіку РФ, але відволікають від нагальних проблем народ, що погрузла в святковому чаді. Тим часом, поки шлейф травневого победобесія продовжує стелитися по всій Росії, ринок акцій країни прагне в ТОП-5 економік світу, готується до серйозного випробування.

Так, тільки за найскромнішими підрахунками, до кінця травня російський ринок акцій покинуть іноземні інвестиції на суму понад $ 200 млн. А все тому, що в індекс MSCI Emerging Markets будуть включені нові гравці – Саудівська Аравія, Китай і Аргентина, які і перетягнуть на себе російську частку іноземних інвестицій.

Загальна сума вкладень в нові ринки перевищить $ 4,5 млрд. Найбільш перспективним бачаться інвесторам китайські акції категорії “А”, в які може бути вкладено до $ 2,8 млрд. Саудити очікують припливу інвестицій на суму до $ 1,5 млрд, а аргентинці близько $ 450 млн.

На тлі потоку інвестицій на ринки цих трьох країн, Росія втратить не менше $ 200 млн, які вкладені в не так привабливі акції наприклад “Лукойлу”, “Татнафти” або МТС.

Варто відзначити, що подібний одноразовий відтік інвестицій з російських акцій може вкрай негативно позначитися на ряді показників РФ. Причому мова йде не тільки про звичному ВВП, який і без того за перший квартал 2019 показав небувало низький зріст на 0,8%, а й про курс національної валюти Росії.

Перебуваючи в положенні брак вільної грошової маси, Росія, після втрати $ 200 млн, змушена буде не тільки рятувати курс рубля, а й забезпечувати виживання фінансовим установам і компаніям, у яких намічаються виплати за борговими зобов’язаннями.

А тому, що не дивно, якщо травень для російської економіки стане “чорним”, або таким він буде для золотовалютних резервів країни, якими заткнуть виникла валютну чорну діру.

Джерело група ІС