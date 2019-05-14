Видобуток нафти в Росії впала нижче квоти ОПЕК +

У перші дванадцять днів травня видобуток сирої нафти в Росії в середньому склала 11,16 млн барелів на добу, повідомили Reuters в понеділок з посиланням на два галузевих джерела, що означає, що Москва нарешті опинилася в межах своєї межі за угодою з ОПЕК +, хоча зниження видобутку могло бути результатом обмеженого експорту нафтопроводом “Дружба” через проблеми забруднення.

У рамках скорочення видобутку ОПЕК + в період з січня по червень Росія бере на себе левову частку скорочень, не пов’язаних з ОПЕК, і пообіцяла скоротити видобуток на 230 000 барелів на добу з пострадянського рекордного рівня в жовтні в 11,421 мільйона барелів на добу до 11,191 мільйона барелів на добу.

Видобуток російської нафти в першій половині квітня склала близько 11,24 млн. Барелів на добу, що означає, що лідер групи, що не входить в ОПЕК, в рамках угоди ОПЕК + ще не випав у відповідності з обіцяними скороченнями видобутку.

За весь квітень місяць видобуток російської нафти в середньому становила 11,23 млн барелів на добу в порівнянні з 11,3 млн барелів на добу, але все ще вище квоти, яку Росія обіцяла за угодою з ОПЕК про обмеження поставок нафти.

Москва неодноразово заявляла, що з-за погодних і геологічних умов холодної російської зими вона не може занадто швидко скоротити видобуток нафти.

Минулого місяця Росія припинила постачання нафтопроводом Дружба в кілька європейських країн через проблеми забруднення, яка, за словами росіян, була навмисною . Російське виробництво скоротилося з-за обмеженого експорту по трубопроводу Дружба.

В період з 1 по 12 травня споживання нафти в мережі нафтопровідної компанії “Транснефть”, яка транспортує близько 85 відсотків всієї російської нафти, було на 6 відсотків нижче, ніж в середньому за квітень, повідомили сьогодні Рейтер два джерела, яким відомі дані. , але не уточнив, було зниження результатом проблеми забруднення на трубопроводі “Дружба”. На вихідних українська компанія з транспортування нафтопродуктів “Укртранснафта” заявила, що відновила транзит нафти європейським клієнтам по трубопроводу “Дружба”.

За даними Міненерго Росії, нормальні поставки по трубопроводу повинні поновитися у другій половині травня.