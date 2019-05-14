Очередной российский самолет подал сигнал бедствия

Самолёт Аэрофлота «Калининград-Москва» подал сигнал бедствия.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

“В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в Шереметьево, сейчас готовится к посадке”, – сообщается.

Напомним, вечером 5 мая произошла авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево . По предварительным данным, в вылетевший из Москвы в Мурманск с 78 людьми на борту самолет попала молния и он вернулся в аэропорт. При жесткой посадке лайнер загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.