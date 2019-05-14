Олена Кравець розповіла, як Зеленський заставив її плакати: це були найважчі 8 місяців

Українська актриса і зірка студії “Квартал 95” Олена Кравець зізналась, що Володимир Зеленський свого часу довів її до сліз. Поплакати Олені довелося через через рішення, яке її змусив прийняти шоумен.

Олена Кравець у відвертому інтерв’ю розповіла подробиці про те, як їй довелося робити важкий вибір у житті. Про вона розповіла у програмі “Відверто з Машею Єфросиніною”.

За словами Олени Кравець, про свою першу вагітність вона дізналася на самому початку роботи в студії “Квартал 95”. Зірка “Кварталу” також розповіла, що їй довелося зробити важливе рішення пов’язане з Володимиром Зеленським. І це відбувалось той час, коли її доньці Маші виповнилося всього 10 місяців.

Як розповіла Олена, їй подзвонив Зеленський і попросив переїхати до них в Київ. Олена розповіла, що її мама порадила їй погодитися і їхати в столицю.

“І я розплакалася, і Маша почала плакати. Це були найскладніші 8 місяців, коли я була відсутня”, – розповіла Олена Кравець.

За словами артистки, вона дуже хвилювалася, що не могла постійно бачитися з донькою. Пізніше, коли донька підросла, вона почала розуміти, що її мамі доводиться їздити по роботі і ситуація в родині налагодилося. Але навіть зараз Олена відчуває провину перед донькою за той випадок.

: znaj.ua