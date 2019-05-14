На знімках Місяця виявлено «обличчя» прибульця поряд з тінню астронавта

На знімках поверхні Місяця виявлено «обличчя прибульця», що знаходиться поряд з тінню астронавта. За словами уфолога Скотта Уорінга, об’єкт може бути позначенням місця для посадки космічних кораблів.

«Ми наткнулися на знімок випадково в процесі вивчення матеріалів, отриманих з космічного корабля «Аполлон-14». На ньому видно, що тінь астронавта знаходиться поруч з зображенням обличчя гуманоїда. Форма фігури настільки правильна, що вона не могла б з’явитися випадково», — зазначив Уорінг.

За словами фахівця, самі астронавти місії могли помітити обличчя інопланетянина на поверхні супутника, але вирішили не надавати такій дивній знахідці значення, оскільки це не відповідало їх місії. Також Уорінг порівняв знімок об’єкта з іншими зображеннями представників сторонніх цивілізацій, виявлених на Землі. За його словами, артефакти могла залишити одна і та ж раса, що раніше прилітали на планету

: cikavosti.com