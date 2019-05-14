У Києві спалахнула потужна пожежа (відео)

14 травня в Києві на Васильківській сталася пожежа в двоповерховій будівлі, в якій знаходяться меблі.

Пожежа почалася в цеху дизайнерських виробів. Над будівлею стоїть величезний стовп диму. На місце оперативно прибули рятувальники, пожежі присвоїли підвищений ранг складності через те, що, крім меблів, всередині знаходилися каністри з паливом і маслом, а також газові та кисневі балони.

Станом на 09.00 площа пожежі становить близько 250 метрів квадратних. Всередині приміщення знаходяться 6 каністр з паливом, 2 каністри з маслом, 3 кисневих і 2 газових балони. Рятувальники займаються локалізацією пожежі і евакуацією вибухонебезпечних речовин.

На місці працюють 12 одиниць спецтехніки 50 чоловік особового складу. Також чергують медики і правоохоронці. Попередньо, без постраждалих.