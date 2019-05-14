Звіряча розправа над 17-річним хлопцем під Львовом: з’явилися подробиці

Стали відомі подробиці жахливої трагедії у Жовкві, де троє підлітків закатували до смерті 17-річного Павла Арсентьєва.

Про це йшлося у сюжеті передачі “Один за всіх” на телеканалі СТБ.

Як стало відомо, перед смертю над хлопцем три з половиною години знущались троє підлітків. У вбитого були розірвані внутрішні органи та зламані ребра. Закопавши тіло друга, підлітки спокійно розійшлись спати кожен по своїй оселі. Павла знайшли аж на 12-й день.

Вбитого хлопця останньою бачила його сестра. Вона, власне, дозволила вбивці забрати брата з будинку, де вони мешкали. Більше живим його не бачила.

Озвірілі підлітки закатували хлопця за 150 гривень. Їх хлопець був винен за поламаний телефон. До речі, вбивці дружили із вбитим, вони часто приходили до нього додому.

Покійний часто позичав гроші. У нього хворів батько, і він сам намагався його лікувати, адже всім з родичів було байдуже. Батько помер за тиждень до загибелі сина.

Павло звертався по допомогу до свого брата, сестри та мами, хотів позичити гроші та віддати борги. Перед вбивством злочинці також обдзвонювали цих людей і казали повернути кошти, інакше обіцяли поквитатися з Павлом. Але ті не реагували.

“Мама сказала, приведіть мені додому, я його сама вб’ю. Брат сказав добре провчити, а сестра, що їй не потрібні проблеми через брата”, – розповідають герої передачі.

Після чого хлопці кинулись до неповнолітнього, били його, поки нещасний не помер. Далі все зняли на відео та фотокамеру. Знімками почали вихвалятися між друзями. Зокрема, надіслали кадри спільній подрузі в Італію.

“Мені сказали, що він мертвий, він дохлий. Я просила викликати швидку, але тоді була в Італії”, – сказала на передачі 16-річна Юлія.

Зі слів дівчини, спочатку вона думала, що це розіграш, та коли повернулась в Україну і побачила, що Павло пропав, звернулась до матері одного із вбивць. Показала їй фото. Але та наказала мовчати.

Дівчина пішла у поліцію. До речі, про вбивство Павла знала також його дівчина Зоряна, але чогось мовчала.

Зараз родичі вбивць перекладають вину одне на одного. Шукають між своїми синами того, хто затіяв вбивство і був жорстокішим під час катувань. А ще намагаються зробити все, щоб їхні діти вийшли із СІЗО.

Наразі затримані перебувають у СІЗО. Триває досудове розслідування. Над справою працюють експерти-криміналісти.