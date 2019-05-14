У Києві на Троєщині ревнивий чоловік зарізав суперника

В Києві 37-річний ревнивий чоловік зарізав конкурента, який чіплявся до його цивільної дружини. Зловмисник під час бійки наніс два удари ножем в груди опонента, від яких останній помер на місці.

Подія трапилася в травні 2018 року. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби поліції Києва.

Бездиханне тіло чоловіка правоохоронці виявили на вулиці Оноре де Бальзака. За словами старшого слідчого Деснянського управління поліції Дмитра Федорченка, підозрюваний разом з цивільною дружиною перебував у закладі, коли до жінки підійшов невідомий і почав з нею фліртувати. З-за ревнощів між двома чоловіками виник конфлікт, який згодом переріс в бійку. В результаті 37-річний правопорушник дістав розкладний ніж і вдарив 31-річного жителя Києва в груди.

«Від отриманих колото-різаних травм потерпілий помер до приїзду карети швидкої допомоги. Зловмисник втік з місця події. Неподалік ми виявили знаряддя вбивства зі слідами крові. Працівники карного розшуку з камер відеоспостереження встановили особу зловмисника — раніше судимого. Відразу після скоєння злочину чоловік поїхав у місто Миколаїв, де його і затримали правоохоронці», — додав поліцейський.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили в суд. За вчинення умисного вбивства злоумышленннику загрожує до 15 років позбавлення волі.