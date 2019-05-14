Журналіст: «Зеленський став заручником війни за порожнечу»

Володимира Зеленського хочуть втягнути в розмову з питання наступного президента США, і він допустить велику помилку, якщо на це погодиться.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Щербина. За його словами, Юрій Луценко дуже добре дружился з Рудольфом Джуліані.

«З Джуліані активно дружился Юрій Луценко, мабуть, за мотивами боротьби з світовим імперіалізмом. А точніше — за мотивами можливого втручання українських діячів в американські вибори в 2016-м. Інформовані джерела говорили мені про те, що саме потенційним статусом у такому розслідуванні продиктована спроба Зеленського дистанціюватися від Лещенко перед другим туром виборів», — пише журналіст. За його словами, майбутній президент каже, що Луценко — це член старої команди, але інші джерела стверджують, що він збереже свою посаду, в тому числі про це говорив Ігор Коломойський.

На його думку, у всіх сторін є своя мотивація, наприклад, Луценко хоче вирішити ряд багатьох питань, а у Коломойського своє весілля з американцями. «А Зеленський став заручником своїх ідеологій, а війни за порожнечу навколо нього. І погано йому буде, якщо в свій розклад його втягне будь-яка із сторін цієї війни», — написав Щербина.