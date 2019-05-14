Зеленський готовий до виконання обов’язків верховного головнокомандувача, — Разумков

Обраний президент України Володимир Зеленський готовий до виконання обов’язків верховного головнокомандувача і усвідомлює тяжкість рішень.

Таку заяву зробив радник обраного президента Дмитро Разумков.

«Чи готовий він приступати до своїх обов’язків головнокомандувача відразу після того, як відбудеться інавгурація, як йому будуть делеговані повноваження головнокомандувача? Він готовий, він розуміє весь обсяг тяжкості прийняття рішень, які будуть лягати на його плечі», — сказав він в ефірі ток-шоу «Свобода слова» в понеділок.

Він зазначив, що, за його даними, Ст. Зеленський не проводив зустрічі з представниками Генштабу України та Міноборони.