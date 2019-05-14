Хлопця могли врятувати: журналісти розкрили нові страшні деталі вбивства підлітка під Львовом

Журналісти розповіли про вбивство 17-річного підлітка Павла Арсентьєва у Львівській області, якого могли ще врятувати.

Про це повідомляє журналістка Вікторія Балицька на своїй сторінці в Facebook.

Тіло хлопця поліція знайшла 24 квітня в місті Жовква на подвір’ї його товариша. Троє однолітків жорстоко побили його в підвалі будинку, нібито за борг, а потім закопали на городі. Фото замученого тіла один з підозрюваних скинув знайомій, яка і звернулася до правоохоронців.

Журналістка зазначила, що всіх здивував факт того, що тіло пролежало в землі, на той момент, вже 12 днів, а родичі не шукали зниклого хлопця.

“Тому ми, а нас було 5 журналістів з різних телеканалів, задавали ті або інші подібні питання мамі і сестрі вбитого з приводу того чому не шукали хлопця і як шукали. І кожному з нас вони відповідали щось різне… це з’ясувалося потім, коли ми, намагаючись зрозуміти ті неоднозначні сумбурні відповіді, почали між собою їх обговорювати”, – написала Вікторія.

Також вона уточнила, що працівників ЗМІ дуже здивували неправдиві відповіді матері убитого – Анни Арсентьева. Вона прийшла в програму “Один за всіх” на телеканалі СТБ. Там жінка розповіла, що прийшла в поліцію з проханням знайти сина, який вже 3 дні не з’являвся вдома. Однак правоохоронці, за її словами, відповіли, що нічим не можуть допомогти.

Вікторія Баліце підкреслила, що це була брехня. Анна Арсентьева і сестра убитого Павла Марія Демос заплуталися в датах, коли зверталися в поліцію для пошуків Павла. Також озвучували різні причини, чому не зробили цього раніше.

Але пізніше журналісти дізналися у начальника Жовковського відділення поліції Андрія Коцура, що ніхто з родичів, з моменту знаходження тіла, в поліцію не звертався. Правоохоронці відправили за ними авто, щоб упізнати труп.

“Найстрашніше, що нам всім сестра розповідала, що брата забрали з дому троє хлопців у неї на очах. Їй сказали, що забирають його за борг. Більш того, сестрі дзвонив її вже напівживий брат і просив допомоги”, – написала журналістка.

Вона зазначила, що Павло говорив їй, що його сильно б’ють через борг. За припущенням Вікторії, Павла убили за згодою родичів, які сиділи в будинку, коли його катували. І їхня провина в тому, що вони не пішли в поліцію. Якби мати чи сестра звернулися в правоохоронні органи, то хлопець, можливо, залишився б живий

“Тих родичів треба залучати до кримінального провадження як співучасників”, – заявила журналістка і опублікувала відео-інтерв’ю з сестрою вбитого Павла.