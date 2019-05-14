На Київщини екс-АТОшник жбурляв гранати

Встановлено, що колишній учасник АТО, 49-річний мешканець села Великий Крупіль, зберігав боєприпаси у власному гаражі. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє поліція Київської області

Так, після сварки з дружиною чоловік напідпитку кинув гранату на дорозі, напроти свого будинку. На щастя, вибух стався у безлюдному місці і з людей ніхто не постраждав.

Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що житель села Великий Крупіль погрожує гранатою, за вказаною адресою одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції Згурівського відділення поліції.

Однак, до приїзду поліції, чоловік встиг кинути одну з гранат на протилежний бік вулиці. На місці вибуху знайдено металеві рештки від боєприпасу.

Під час проведення невідкладного обшуку працівники поліції виявили та вилучили ще одну гранату РГД-5 та запал. Вилучені речові доказ направлено на експертизу.

Господар пояснив, що знайшов боєприпаси кілька років тому у службовому військовому автомобілі, забрав їх додому і зберігав у чохлі для вудочок.

Наразі чолов’яга знаходиться в ізоляторі тимчасово тримання. За фактом незаконного зберігання вибухових пристроїв відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.