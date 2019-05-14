Балух заявив, що в нього хочуть відібрати українське громадянство

Український політв’язень Володимир Балух написав лист з штрафного ізолятора до колонії в Тверській області, в якому розповів, що його хочуть позбавити українського громадянства.

«Ви, звичайно ж, чули вже, що навіть громадянство хочуть відібрати у мене, — не дали зустрітися з українським консулом, заявивши, що вважають мене громадянином РФ, тому що я прописаний в Криму!.. Всім нашим передавайте від мене величезний привіт, вашими молитвами нехай не покине мене впевненість у благополучному поверненні додому», — написав Балух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представника консульства України в РФ не допустили до політв’язню Володимиру Балуху. Співробітники колонії заявили, що Балух є громадянином РФ. З-за цього вони не допустили консула до політв’язню. Інформації, яка це підтверджує надано не було.

Crimean Human Rights Group пише, що Володимир Балух — громадянин України, і «автоматичного» російського паспорта в Криму він не отримував. Більше того, в Криму його засудили саме як громадянина України.