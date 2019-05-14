Вдень можна випити до 6 порцій еспресо, — Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стверджує, що вдень можна випити до 6 порцій еспресо, але в тому випадку, якщо кави на організм чинить незначний вплив.

За інформацією Супрун, в 2016 році кави виключили з переліку потенційно канцерогенних сполук і внесли у список речовин з протипухлинною дією, тому зараз цей напій вважають елементом здорового раціону.

Кава добре впливає на такі процеси в організмі:

покращує стан вистилки кровоносних судин і зменшує ризик атеросклерозу;

на 40% зменшує ризик раку печінки у носіїв вірусу гепатиту С;

зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту;

на 18-60% зменшує ризик хвороби Паркінсона у людей, які мають варіант GRIN 2A рецептора глутамату;

знижує розвиток серцево-судинних хвороб у людей, на яких кава має незначний вплив;

на 15% зменшує ймовірність передчасної смерті;

зменшує ризик захворювання на діабет;

підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг;

стимулює фактори росту нервів BDNF, стимуляторами синтезу якого є біг, танці та інтервальний голодування.

Однак Супрун запевняє, що кава може значно нашкодити організму:

якщо кава має сильний вплив на організм, то значно підвищується серцебиття, з’являється почуття тривоги, пересихання в роті і безсоння;

кава може викликати залежність, якщо його вживати під час постійного браку сну;

кава з молоком або надмірною кількістю солодощів може викликати дискомфорт у животі, здуття, біль або діарею.

Також в. о. міністра зазначає, що вдень можна випити до 6 порцій еспресо і бажано без цукру, але в тому випадку, якщо кава має незначний вплив на організм. Але при цьому все ж рекомендується вживати вдень до 4 порцій.

Кава можуть пити навіть вагітні, але не більше двох порцій еспресо днем. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, тому його високі дози можуть збільшити ризик викидня або народження дитини з малою вагою.

У жінок, які знаходяться у менопаузі і вживають близько 8 порцій еспресо в день, може збільшитися ризик остеопорозу. А ось кава з сигаретами збільшує задоволення і покращує знешкодження бензопірену сигаретного диму.

Якщо не вистачає сил, то Супрун радить випити кави і поспати 15 хвилин, але від енергетичних напоїв необхідно відмовитися, тому що там дуже високий вміст кофеїну.

Вживання дуже гарячої кави та інших напоїв може збільшити ризик раку стравоходу.