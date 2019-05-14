Вдень можна випити до 6 порцій еспресо, — Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стверджує, що вдень можна випити до 6 порцій еспресо, але в тому випадку, якщо кави на організм чинить незначний вплив.
За інформацією Супрун, в 2016 році кави виключили з переліку потенційно канцерогенних сполук і внесли у список речовин з протипухлинною дією, тому зараз цей напій вважають елементом здорового раціону.
Кава добре впливає на такі процеси в організмі:
- покращує стан вистилки кровоносних судин і зменшує ризик атеросклерозу;
- на 40% зменшує ризик раку печінки у носіїв вірусу гепатиту С;
- зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту;
- на 18-60% зменшує ризик хвороби Паркінсона у людей, які мають варіант GRIN 2A рецептора глутамату;
- знижує розвиток серцево-судинних хвороб у людей, на яких кава має незначний вплив;
- на 15% зменшує ймовірність передчасної смерті;
- зменшує ризик захворювання на діабет;
- підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг;
- стимулює фактори росту нервів BDNF, стимуляторами синтезу якого є біг, танці та інтервальний голодування.
Однак Супрун запевняє, що кава може значно нашкодити організму:
- якщо кава має сильний вплив на організм, то значно підвищується серцебиття, з’являється почуття тривоги, пересихання в роті і безсоння;
- кава може викликати залежність, якщо його вживати під час постійного браку сну;
- кава з молоком або надмірною кількістю солодощів може викликати дискомфорт у животі, здуття, біль або діарею.
Також в. о. міністра зазначає, що вдень можна випити до 6 порцій еспресо і бажано без цукру, але в тому випадку, якщо кава має незначний вплив на організм. Але при цьому все ж рекомендується вживати вдень до 4 порцій.
Кава можуть пити навіть вагітні, але не більше двох порцій еспресо днем. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, тому його високі дози можуть збільшити ризик викидня або народження дитини з малою вагою.
У жінок, які знаходяться у менопаузі і вживають близько 8 порцій еспресо в день, може збільшитися ризик остеопорозу. А ось кава з сигаретами збільшує задоволення і покращує знешкодження бензопірену сигаретного диму.
Якщо не вистачає сил, то Супрун радить випити кави і поспати 15 хвилин, але від енергетичних напоїв необхідно відмовитися, тому що там дуже високий вміст кофеїну.
Вживання дуже гарячої кави та інших напоїв може збільшити ризик раку стравоходу.