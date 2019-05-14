У ГФС показали доходи зірок українського шоубізу. Телеведуча — 158 мільйонів, гуморист — майже 5 мільйонів

В. о. голови ГФС Олександр Власов підвів підсумки кампанії по декларуванню доходів і оприлюднив у Facebook рекордсменів українського шоу-бізнесу, показали свої астрономічні суми доходів.

Олександр Власов також повідомив, що понад 127 млн грн доходів задекларували відомі артисти, шоумени і спортсмени.

«Ми завершили кампанію декларування доходів громадян та ділимося її результатами. В цьому році вона досить успішна і ми, в першу чергу, пояснюємо це підвищенням сумлінності платників податків. Крім того, результати говорять про збільшення рівня життя і, звичайно, якісно організованої інформаційної та роз’яснювальної роботи ГФС.

Отже, подано майже 529 тис. податкових декларацій

Задекларовано загальних доходів на суму 83 600 000 000 грн, що на 26 млрд грн більше, ніж у минулому році.

Визначено податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб— 3 200 000 000 грн. Приріст— 1 200 000 000 грн. Сума військового збору до сплати становить 465 500 000 грн., що на 205 700 000 грн. більше ніж у попередньому році.

Число мільйонерів — 5 143 чоловік. Найбільша концентрація мільйонерів у Києві (2 194 особи), Київської (378 осіб), Харківській (339 осіб) та Дніпропетровської (333 особи) областях.

58% мільйонерів — особи віком від 40 до 60 років.

Самий молодий мільйонер — 18 років, який задекларував доходи, отримані при спадкуванні (отриманні в дар) майна.

Найстарішому мільйонеру — майже 100 років. Задекларував доходи, які отримував, як інші доходи.

70% мільйонерів задекларували отримані доходи в сумі від 1 до 5 млн грн, в основному від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого / нерухомого майна, від надання майна в лізинг, оренду та іноземні доходи.

Кількість мільярдерів — 3. З них однією особою задекларовано доход понад 10 млрд грн.

Задекларовані податкові зобов’язання по сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 1 млрд грн жителем р. Київ.

До кампанії декларування доходів-2019 приєдналися майже 200 вітчизняних знаменитостей: зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі і спортсмени. Ними задекларовано доходів у сумі понад 416 млн грн.

Понад 127 млн грн доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, художню і театральну діяльність в рамках підприємницької діяльності.

ТОП-рекордсмени шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів:

Телевізійна ведуча — 158 800 000 грн;

Ведучий шоу-програм — 26 900 000 грн;

Співак — 11 800 000 грн;

Композитор (музикант) — 3 200 000 грн;

Футболіст — 26 200 000 грн;

Гуморист (на спрощеній системі оподаткування) — 4 700 000 грн;

Ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) — 4 100 000 грн», — написав Власов.

Фото: facebook.com