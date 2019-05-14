Лещенко: “Американські гірки” Луценка. Україну втягнули у передвиборчу війну США

Нові подробиці тієї гри, яку влаштували генпрокурор Юрій Луценко і приватний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

Вони вибудували цілу конспірологічну історію навколо екс-віце-президента США Джозефа Байдена і екс-міністра екології Миколи Злочевського, в результаті чого кандидат від республіканців повинен був отримати компромат на конкурента, а Луценко – отримати важіль для збереження за собою посади.

Залишилося тільки незрозуміло, Рудольф Джуліані, або змовився з Луценком, чи був проти своєї волі втягнутим в сценарій дезінформації.

Крім Хантера Байдена, ще одним фігурантом історії виявився екс-державний секретар США Джон Керрі зі своїм прийомним сином – точніше, його іншому Дэвоном Арчером, який разом з сином Байдена в придуманій конспірології Луценко отримував гроші від Злочевського.

Мета Луценка зрозуміла – зберегти посаду всупереч анонсованої Зеленським відставки. Шлях її досягнення – двоетапний: спершу показати американцям, що, виявляється, в Україні є людина, яка допомагає Трампу викрити свого головного конкурента Байдена. А потім – попросити у Трампа захисту від звільнення.

Іншими словами, Луценко вирішив застосувати незвичайні важелі тиску на нового президента, щоб він зберіг посаду за Луценка, яким просто стало нікуди йти.

Правда, ціною цього всяго стало втягування України як розмінної монети в баталії, які зараз відбуваються в американській політиці між демократами і республіканцями.

Мені в руки від американських консервативних журналістів потрапила частина з доповідної записки, яку люди Луценка передавали Джуліані. Тут і викладена основна лінія сюжету.

Вдумайтеся в її зміст і самі зробіть висновок про правдивість викладеного.

Отже, в березні 2014 року через лобістські канали Злочевський нібито запропонував держсекретареві Керрі і віце-президента Байдена розподілити прибутку в компанії «Буризма»… Гроші нібито платили синові Байдена і близькому другу прийомного сина Керрі Дэвону Арчеру.

Повторюся, все відбувається в березні 2014 року, коли тільки втік Янукович і сталася анексія Криму, а Злочевський, виявляється, замість того, щоб сидіти в підпіллі, тому що у нього арештували гроші у Британії, він вийшов прямо на віце-президента США Байдена і держсекретаря Керрі. І, за традицією, запропонував дати хабара. А Байден з Керрі в цій легенді нібито погодилися.

Далі, за версією Луценка, Злочевський регулярно платив їм ці хабарі, а Байден натомість постійно третирував чесного Порошенко відставками генпрокурора. Кожен, кого пропонував Порошенко, один краше іншого – Ярема, Шокін, Луценко. Всі вони були настільки «чесним», що хотіли посадити Злочевського. Хотів, але не могли. Тому що злий Байден заважав.

І тут настав 2017 рік і Байден зрозумів, що пора йти з Білого дому, тому що виграв Трамп. І в свою останню поїздку в Україну він зажадав – ні, не боротьби з корупцією, а від Порошенка гарантій, що ніхто не буде розслідувати «Буризму». А натомість Байден нібито пообіцяв… допомогу встановити контакти з адміністрацією Трампа.

Тобто вам не здалося – демократ Байден збирався допомагати владі Україні співпрацювати зі своїми найлютішими ворогами республіканцями!

Ось витримки з доповіді, яку підготували в Генпрокуратурі (по всій видимості, відомий Костянтин Кулик) для Рудольфа Джуліані. Публікую всі сторінки, отримані від американських журналістів:

Правдивість фактів, викладених у доповідній записці, м’яко кажучи, сумнівна, Але генпрокурор за допомогою своїх друзів, їх контактів і посередників вийшов на Джуліані – і вони побудували таку конструкцію. Хоча навіть з точки зору банальної політичної логіки, це виглядає не дуже правдива версія, якою Луценко втягнув Україну в брудну гру за владу в США.

Під цю ж гру Луценко подтягнул депутата Борислава Розенблата, який знаходиться на гачку кримінальної справи – і який подав позов до адміністративного суду Києва про встановлення факту втручання в американські вибори. Потрібне рішення він отримав у грудні 2018 року, хоча до цього позов майже півтора року лежав без особливої активності в суді.

Крім того, суд взагалі не повинен був приймати позов до розгляду, тому що є позиція Верховного суду про неможливість визначення народного депутата у якості відповідача в адмінсуді.

Але Луценко треба було в суді зафіксувати втручання в американські виборів. Саме на підставі цього рішення суду, у вуха Джуліані його українськими друзями з прокуратури була вкладена неправдива інформація про моє засудження. Насправді, навіть це фейковое рішення суду вони не змогли вчасно провести через апеляцію – справа ще навіть не починала слухатися, а значить – рішення по першій інстанції просто зупинено.

Так само Луценко дезінформував Джуліані про те, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів, в якій фігурує колишній глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, є фальшивкою документом.

Насправді, правдивість документа довели самі підлеглі Луценка, замовивши експертизи підписів, провівши допити і зіставивши перекази грошей з записами в книзі – в результаті ряду осіб було висунуто підозри, у тому числі заочне колишньому депутату Віталію Калюжному, який і вів комірну книгу Партії регіонів. Саме Калюжний розписувався при отриманні грошей для Манафорта.

Крім того, справжність «чорної бухгалтерії» підтверджена і вироком американського суду по справі Манафорта, який отримав 4 роки в’язниці за приховування від податків грошей, які вона одержувала від регіоналів.

Ну а справа Злочевського закривав як раз Луценко, який навіть пишався цим фактом – мовляв, замість переслідування екс-міністра, вирішили всіх дохлих собак повісити на його бухгалтера, яка пішла на угоду зі слідством і заплатила штраф у десятки разів менше, ніж предмет розслідування.

Тепер же Луценко не просто суперечить сам собі. Не просто чіпляється за крісло, яке стало для нього джерелом астрономічних доходів. Він втягнув Україну в розбирання двох політичних таборів в Америці, просто як поліно вкинувши нашу країну у вогнище протистояння. І тільки за це він повинен піти у відставку. А справа Байдена має розслідувати новий незалежний генпрокурор.