Дублінська готель влаштувала мусульманину на посаді персональний сніданок

У цьому місяці мусульмани всього світу дотримуються Рамадан – період глибоких духовних роздумів і посту, який починається на світанку і закінчується з настанням темряви.

Постоялець готелю Ibis Dublin попросив персонал що-небудь перекусити, перш ніж вранці він почне постити. Поки чоловік спав, готелі для нього приготували повноцінний «шведський стіл». О 2.30 ранку чоловік був єдиним, хто прийшов на сніданок. У готелі сказали, що це найменше, що вони можуть зробити.

Пост в Твіттері, який сподобався більше 100 000 користувачів, містив безліч позитивних відгуків про французьку Accor Hotels — батьківську марку Ibis. Один з користувачів додав, що готель Mercure Singapore також пропонує безкоштовне «меню на світанку» для мусульман під час Рамадану. Гості вибирають час між 4 та 5 годинами ранку, і їх їжа доставляється прямо в номер.

За матеріалами Independent

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