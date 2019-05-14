На Кубані суддя вдарила дівчину в обличчя. Силовики почали перевірку

«Суддя також дзвонила моєму батькові і погрожувала йому неприємностями»

Слідче управління СК РФ по Краснодарському краю проводить перевірку з приводу конфлікту в столиці Донський, в якому, імовірно, брала участь суддя Донського райсуду Світлана Дубовик, передає РИА «Новости».

До цього краснодарський паблік Typodar в Instagram опублікував відео своєї подписчицы, яка повідомила, що суддя її ображала, а потім вдарила по обличчю. У коментарях до відеоролика дівчина залишила докладний опис того, що сталося. «Я Людмила Пономаренко (Гордей), це мене ображала, а потім вдарила по обличчю суддя Дінського районного суду Світлана Олексіївна Дубовик», — йдеться в заяві.

Пономаренко розповіла, що живе на вулиці Набережній. « У нас глухий кут, невеликий проїзд впирається в річку. […] Близько 18 години 11 травня на білій „Кіа Церато“ до нашого двору разом з супутницею під’їхав сусід Давид Просий і почав несамовито сигналити. Коли я вийшла, він сказав, що хоче проїхати до річки і зажадав, щоб ми прибрали стоїть у глухому куті машину. Я намагалася пояснити, що у нас немає ключів, але мене не хотіли слухати. Разом з Давидом вийшла його супутниця — блондинка років п’ятдесяти. Вона почала кричати і вимагати проїзд. Було помітно, що вони обидва знаходяться в стані, схожому на алкогольне сп’яніння. У відповідь на неодноразові образи, вже будучи на взводі, я стала знімати те, що відбувається. Жінка спочатку намагалася піти, а потім напала і вдарила мене по обличчю і по руці, перевівши конфлікт у бійку», — розповідає Пономаренко.

У потерпілої пішла кров і її чоловік подзвонив у поліцію. Прибулі на місце поліцейські затримали водія (Давида Просия), а «пані з машини намагалися встановити особу і взяти пояснення за фактом побоїв». «З’ясувалося, що жінка в машині — федеральний суддя Дубовик Світлана Олексіївна, а її супутник Давид Просий працює в Динском суді охоронцем. Статус судді поліцейські не змогли примусово витягти її з машини, а сама суддя закрилася і стала дзвонити відразу з двох телефонів. Було чутно, що вона просила когось допомогти їй і звільнити Просия від відповідальності. Суддя також дзвонила моєму батькові і погрожувала йому неприємностями (він повідомив про це поліцейським)», — пише Пономаренко.

Це не перший скандальний інцидент, який відбувається з кубанськими суддями. Так, у грудні минулого року суддя Краснодарського гарнізонного військового суду Арсен Крикоров наїхав на машині на 18-річну спортсменку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Далі, за словами очевидців, суддя спробував втекти з місця ДТП, але був зупинений іншими автомобілістами. Тоді Крикоров «вийшов з машини і почав тикати в обличчя громадянам своєї скоринкою судді, обіцяючи всіх пересаджати». Згодом Крикоров був позбавлений звання судді і притягнутий до адміністративної відповідальності.

Також взимку 2018 року суддя Арбітражного суду Краснодарського краю Олексій Шевченко втратив свого статусу, тому що обматюкав учасників процесу.

А навесні 2018 року один з кубанських суддів порекомендував стерилізувати багатодітну матір, тому що у неї вже є вісім дітей. В результаті судді винесли попередження.