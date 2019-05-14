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Путін заявив, до якого події Росія повинна розробити захист від гіперзвукового зброї

14.05.2019

Путин заявил, до какого события Россия должна разработать защиту от гиперзвукового оружия

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії засоби захисту від гіперзвукового зброї повинні з’явитися раніше, ніж така зброя у інших країн. Це випливає зі стенограми наради глави держави з керівництвом Міністерства оборони та підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК), опублікованій прес-службою Кремля.

«Науковий і виробничий потенціал російського ОПК і потенціал наших трудових колективів, кадровий потенціал, повинен забезпечити заплановані темпи переозброєння військ на новітню техніку, здатну ефективно протистояти засобів повітряного нападу ймовірного противника, в тому числі і гиперзвуковым.

Ми з вами прекрасно знаємо, що поки такого [гіперзвукового] зброї в світі немає, немає ні в кого, крім нас, крім Росії. Але ми також чудово розуміємо, що в провідних країнах світу рано чи пізно така зброя з’явиться.

І для нас з вами буде краще, якщо для них це буде пізно. А що значить, для них пізно? Це означає, що засоби захисту від таких видів озброєння у нас повинні з’явитися раніше, ніж гіперзвукова зброя буде поставлена на бойове чергування в тих арміях, про які я вже згадав», — сказав Путін.

Як нагадує РБК, в лютому поточного року глава держави під час послання Федеральним Зборам заявив, що гиперзвуковая ракета «Циркон» розробляється «за графіком». Її швидкість складе дев’ять махов, а дальність польоту — понад 1 тис. км. З початку 2019 року Міноборони РФ кілька разів звітував про успішні випробування гіперзвукових ракет «Кинджал» класу «повітря — земля».

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