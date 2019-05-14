Путін заявив, до якого події Росія повинна розробити захист від гіперзвукового зброї

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії засоби захисту від гіперзвукового зброї повинні з’явитися раніше, ніж така зброя у інших країн. Це випливає зі стенограми наради глави держави з керівництвом Міністерства оборони та підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК), опублікованій прес-службою Кремля.

«Науковий і виробничий потенціал російського ОПК і потенціал наших трудових колективів, кадровий потенціал, повинен забезпечити заплановані темпи переозброєння військ на новітню техніку, здатну ефективно протистояти засобів повітряного нападу ймовірного противника, в тому числі і гиперзвуковым.

Ми з вами прекрасно знаємо, що поки такого [гіперзвукового] зброї в світі немає, немає ні в кого, крім нас, крім Росії. Але ми також чудово розуміємо, що в провідних країнах світу рано чи пізно така зброя з’явиться.

І для нас з вами буде краще, якщо для них це буде пізно. А що значить, для них пізно? Це означає, що засоби захисту від таких видів озброєння у нас повинні з’явитися раніше, ніж гіперзвукова зброя буде поставлена на бойове чергування в тих арміях, про які я вже згадав», — сказав Путін.

Як нагадує РБК, в лютому поточного року глава держави під час послання Федеральним Зборам заявив, що гиперзвуковая ракета «Циркон» розробляється «за графіком». Її швидкість складе дев’ять махов, а дальність польоту — понад 1 тис. км. З початку 2019 року Міноборони РФ кілька разів звітував про успішні випробування гіперзвукових ракет «Кинджал» класу «повітря — земля».