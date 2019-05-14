ФОП-схеми: Податки йдуть в кишені підприємцям, а не в державу

Кожен громадянин щоденно сплачує податки. Це стосується не тільки відрахувань із офіційної зарплати, а й звичного походу до магазину або ресторану. До вашого чеку нараховують 20% податку на додану вартість (ПДВ), які власник потім повинен сплатити до бюджету. Однак деякі підприємці йдуть на різні схеми податкової оптимізації, щоб покласти цей податок собі до кишені. Що потрібно робити громадянину та хто винен у цій ситуації? Про це у матеріалі Zrada Today.

У магазанах та ресторанах вам досить часто видають окремі чеки на алкоголь/тютюн та всі інші продукти. Зазвичай такі маніпуляції є однією із легальних схем ухилення від сплати податків.

Пересічний громадянин від цього програє аж двічі:

ваш час забирають, коли ви розраховуєтесь два рази замість одного

ваші гроші, в теорії, мали б піти на будівництво доріг, дитсадків, шкіл та іншої інфраструктури, а підуть до кишені підприємця.

У чому суть схеми?

Буває так, що власник супермаркету або ресторану заробляє гроші, але хоче заробляти ще більше шляхом легального уникнення від сплати податків за рахунок прогалин у законодавстві. У цьому випадку на допомогу приходять фізичні особи-підприємці (ФОПи) і 20% податку перетворюється в сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 918 грн/міс, та єдиного податку – 192,1 грн/міс. Умовний магазин або ресторан оформлюється на кілька осіб (ФОПів), кожна з яких, умовно, відповідає за певний відділ у цьому магазині. Цими особами зазвичай є самі працівники підприємства, які користуються довірою власника. Також це можуть бути родичі або близькі люди власника.

В бухгалтеріях це називають “дробленням бізнесу” – тобто його розподіл на кілька частин, щоб вписатись в першу групу платників податків, яка сплачує мінімальні відсотки.

ФОПи за групами

Для чого це робиться?

Податковий кодекс говорить, що підприємства з обігом понад мільйон гривень на рік, повинні встановлювати касовий апарат. А у випадку його встановлення та видачі фіскальних чеків, сплати ПДВ 20% не вдастся уникнути.

Фото: Податковий кодекс України

Більшість магазинів та ресторанів, які працюють за цією схемою мають обіг, що перевищує мільйон гривень. Саме тому бізнес “дроблять” на кілька частин (в залежності від обігу), щоб мінімізувати податкові відрахування.

Але схема не є сугубо негативною

Слід зазначити, що для реально малих підприємств схема з ФОПами є рятівною та дозволяє вийти хоч на мінімальний прибуток.

“Пороговий обіг для встановлення касового апарату в мільйон гривень – це замало на сьогоднішній час. Гривня девальвувала вже кілька разів, а цифри для малого бізнесу не переглядали. Тому доводиться “роздроблювати” підприємство, бо при таких податках я пішов би в мінус”, – обурюється у розмові зі Zrada Today один із власників невеликого продуктового магазину.

Інша справа – середній та напівсередній бізнес, який є достатньо прибутковим, щоб сплачувати ПДВ, але попри це все одно влаштовує ФОП-схеми. Це стосується великих “немережевих” супермаркетів, магазинів одягу та великих ресторанів.

Як говориться: “Навіщо платити більше, коли можна платити менше?”

У податковій знають про проблему

Голова Державної фіскальної служби Сергій Верланов також наголошує на проблемі з ФОПами:

“Практично весь малий і середній бізнес так чи інакше пов’язаний з ФОПами і з юридичними особами, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Розбиття цих малих і середніх бізнесів на декілька або на декілька десятків чи сотень ФОПів не дає консолідувати звітність компанії, показати вартість цього бізнесу, відповідно бізнес перестає розвиватися…”, – зазначає Верланов.

Фото: Глава ДФС Сергій Верланов

“В Україні 98,5% податку на прибуток сплачує 5 тис. компаній. Всього в Україні зареєстровано близько півмільйона компаній. Ми бачимо, що в нас фактично немає цього консолідованого середнього бізнесу. Тобто він є де-факто, але де-юре його нема”, – додає очільник ДФС.

У податковій кажуть, що у випадку схем з ФОПами, держава втрачає від зменшення надходжень при сплаті ПДВ. Водночас наголошують, що саме надходження від ПДВ формує половину податкових надходжень (без урахування квазіподатку — ЄСВ).

Як пропонують вирішити проблему?

Слід підкреслити, що ФОП-схеми затягують економіку в тінь. Розміри тіньової економіки зараз оцінюються по-різному, але найбільш поширена цифра – близько 40%.

У лютому поточного року Мінсоцполітики запропонувало проект закону, який передбачав заборону використання ФОПів замість найму працівника на постійну роботу. Таким чином, планувалось “відбілити” ринок зарплат у конвертах.

У березні минулого року також був зареєстрований законопроект, який зокрема передбачав:

Спрощену систему оподаткування 2-ї групи зберегти тільки в разі, якщо площа торгового об’єкта не перевищує 20 кв. м;

Конкретний перелік товарів і послуг, який дає право бути платником єдиного податку 2-ї групи повинен бути затверджений Кабміном.

Заборона перебування на спрощеній системі оподаткування для всіх суб’єктів, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами, ліками, ювелірними виробами, складною побутовою технікою, шкіряними виробами і хутром;

Платникам першої та другої групи забороняється займатися оптовою торгівлею і посередництвом в оптовій торгівлі;

Але ці законопроекти були відхилені з різних причин. Головною проблемою називалась тоді загроза для ІТ-сфери, яка генерує 4% українського ВВП.

“У разі прийняття закону українські програмісти вже не зможуть співпрацювати з компаніями як ФОПи і сплачувати до бюджету 5% від свого прибутку. Відраховувати державі доведеться повні 18% ПДФО + 1,5% військового збору. Окрім того, в рамках трудових відносин роботодавець також має відраховувати 22% на соціальне забезпечення співробітника. Для низькомаржинального аутсорсингового бізнесу це важке навантаження”, – наголошували айтішники.

На те, що положення законопроекту не стосуються тільки IT-сфери, звернув увагу економічний експерт Сергій Фурса:

«Не треба прикриватися IT-шникамі і їхнім внеском в економіку України. Тому що у всіх ресторанах, навіть коли там середній чек більше мінімальної зарплати, ці самі чеки видають ФОПи. Тому що мережі спортзалів – це ФОПи. Тому що касири в супермаркетах – ФОПи. І ресторани не переїдуть до Польщі, і супермаркети не зникнуть, якщо там навести порядок. Зате буде чесна конкуренція, коли компанії, які працюють без схем, які не будуть виглядати «лохами» на тлі тих, хто все оформив через ФОПи. І це все давно пора було прикрити. Тому що в Україні сотні і тисячі великих компаній, вся діяльність яких побудована через ФОПи. І це ненормально. Це може бути законно, але тільки тому, що хитрі юристи знайшли лазівки, що дозволило використовувати механізми підтримки малого бізнесу для бізнесу великого. Але це згубно для економіки. Перш за все тому, що спотворює конкуренцію. І тому, що дає поживу нерівності».

До сьогоднішнього дня розмови про боротьбу з податковою оптимізацією та боротьбу з ФОПами періодично виникають у публічному просторі, але реальних кроків щодо врегулювання цієї проблеми не спостерігається.