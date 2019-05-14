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У передмісті Афін підірвали машину журналістки

14.05.2019

В пригороде Афин взорвали машину журналисткиМинулої ночі невідомі закидали коктейлями Молотова поліцейську ділянку на сході Афін.

“Близько 2.30 ночі в північному передмісті Афін Папагу був підірваний автомобіль тележурналістки, яка висвітлювала роботу поліції”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, вибух стався через саморобного вибухового пристрою, який було прикріплено під автомобілем жінки біля її будинку. В результаті інциденту ніхто не постраждав, тільки сам транспортний засіб пошкоджено.

Відзначається, що минулої ночі невідомі закидали коктейлями Молотова поліцейську ділянку на сході Афін. Поки невідомо, як пов’язані між собою ці два інциденти.

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