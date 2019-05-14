Авіакатастрофа на Алясці: в небі зіткнулися два гідролітаки

Внаслідок зіткнення двох гідролітаків в американському штаті Аляска загинули щонайменше п’ять осіб.

На Алясці, на північний схід від міста Кетчикан, після зіткнення у небі двох гідролітаків, що перевозили пасажирів з круїзної екскурсії, п’ятеро людей загинули, ще одна зникла безвісти.

У числі загиблих – четверо пасажирів і пілот.

На борту одного літака було 11 осіб, у другому – п’ять.

Берегова охорона відправила вертольоти і катери для пошуково-рятувальних операцій.

Причини авіакатастрофи на Алясці з’ясовуються.