Вбивство з арбалета: у Німеччині розслідують загадкову смерть п’ятьох осіб

Поліція Німеччини розслідує таємниче вбивство трьох осіб у готельному номері і смерть двох жінок у квартирі однієї з жертв

Як повідомляє The Guardian, тіла чоловіка і двох жінок, убитих з арбалета, були знайдені в одному з готелів в баварському місті Пассау. Їхні тіла були виявлені в суботу вранці, 11 травня, співробітником готелю.

53-річний чоловік і 33-річна жінка лежали разом в ліжку, а 30-річна жінка лежала на підлозі. Тіла всіх трьох були пронизані стрілами.

Чоловік і старша жінка прибули зі штату Рейнланд-Пфальц на південному заході Німеччини. Друга жінка востаннє була зареєстрована в Віттінгені в Нижній Саксонії на півночі країни.

Поліція в той же день виявила два арбалети. У понеділок, 13 травня, в сумці було знайдено третій невикористаний арбалет.

У понеділок поліція виявила ще два тіла в рамках розслідування справи про вбивства з арбалета, повідомляє The Mirror.

Дві жінки були знайдені мертвими в квартирі однієї з жертв у Віттінгені, що в 645 км від Пассау.

Поліція розслідує можливі зв’язки між інцидентами в Пассау і Віттінгені. Не було надано жодних відомостей про те, чи були ці дві жінки вбиті арбалетними стрілами.

Прокурор міста розпорядився провести розтин, щоб з’ясувати причину і обставини смерті.

У Німеччині дозволено продаж арбалетів особам, яким виповнилося 18 років.