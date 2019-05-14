Невідомий обстріляв авто поліцейських на Кіровоградщині

Неподалік села Новоселиця Благовіщенського району 10 травня сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Правоохоронці затримували ймовірного грабіжника і зробили попереджувальні постріли у повітря, чоловік у свою чергу почав відстрілюватися, після чого сів в автівку і зник з місця пригоди. На службовому автомобілі копів виявили пошкодження, схожі на сліди від куль травматичної зброї. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Факт інциденту в поліції Кіровоградщини підтвердили. Інформацію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи зловмисника.