Активісти просять США ввести санкції проти Луценка і Авакова

Двадцять громадських організацій подали заяви в Міністерство фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні, 14 травня, активісти проводять акції протесту біля стін Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ.

За словами активістів, ГПУ і МВС стали «токсичними відомствами», чому посприяли їх керівники Юрій Луценко та Арсен Аваков. У зв’язку з цим активісти вважають, що глави ГПУ і МВС повинні звільнити свої посади і потрапити під санкції. Також вони вважають, що Аваков і Луценка покривають корупціонерів у своїх лавах і саботують розслідування нападів на активістів.

Спочатку активісти провели акцію біля стін Генпрокуратури, обгородивши вхід в будівлю стрічкою. Згодом мітингувальники рушили до будівлі МВС, де відбулася бійка з правоохоронцями.

Так, під час того, як активісти намагалися розгорнути стрічку біля будівлі МВС, сталася бійка з правоохоронцями. Силовики затримали главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, однак згодом він був відпущений.

— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.