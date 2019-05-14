Намет волонтерів у Харкові: У Кернеса почали підготовку до зносу

Харківська міська рада відповів на петицію з вимогою прибрати намет волонтерів для збору допомоги армії, яка встановлена в центрі міста на площі Свободи.

Чиновники посилаються на закон «Про благоустрій населених пунктів» — про заборону самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо», а також на Правила благоустрою території міста Харкова — про порядок звільнення території від самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

У відповіді також сказано, що Харківська міськрада не надавав дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також не віддавав ділянку в оренду або у власність. У мерії також вважають, що намет на проїжджій частині площі Свободи обмежує видимість для пішоходів і негативно впливає на безпеку дорожнього руху.

На сьогоднішній день був направлений запит у відповідні органи з метою підтвердження законності розміщення вищевказаного об’єкта. Після отримання запитуваної інформації буде підготовлено проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про звільнення території міста Харкова від самовільно встановленого об’єкта в примусовому порядку.

Як відомо, 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи у місті намет по збору допомоги українським військовим, після чого на площу вийшли протестувальники. У свою чергу голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.