Активіст розповів, як російські окупанти Криму водили його на розстріл

Обвинувачений у сімферопольському «справі Хізб ут-Тахрір» кримськотатарський активіст Раїма Айвазов розповів, що російські карателі після затримання на пункті пропуску Каланчак, вивезли його вночі «в поля» і «імітували розстріл».



Раїма Айвазов разом зі своєю родиною (архівне фото)

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила адвокат активіста Марія Ейсмонт.

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського «райсуду» Сімферополя, на якому Айвазову продовжили утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання фашистського судилища проходило в закритому режимі: в зал не пустили ні родичів, ні слухачів, ні журналістів.

«На питання про те, де і при яких обставинах він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь в 2-3 години ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо скрутили номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і як би імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили за документами затримання», – переказала слова свого підзахисного Ейсмонт.

Як повідомлялося, кримськотатарську активіст Раїма Айвазов пропав вночі 17 квітня при перетині админграницы з материковою Україною.

Вдень 17 квітня він вийшов на зв’язок з рідними. Айвазов по телефону повідомив сестрі, що йому інкримінують частину 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка визнана терористичною) і включають до складу «другого сімферопольського справи Хізб ут-Тахрір».

За даними «Кримської солідарності», Айвазов займався організацією передач в Ростов-на-Дону заарештованим на окупованому Криму кримськотатарською активістам.

27 березня на аннексированном Крим банда ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 людини.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких незаконно вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раїма Айвазов – утримується в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячиков – зник, його місцезнаходження невідомо з 27 березня.