Сергій Фурса: Приватбанк. Ще на один крок ближче до катастрофи

Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу НБУ на визнання незаконним його розпорядження про перевірку Приватбанку.

Якщо розшифрувати це рішення простою мовою, то суд, чому то під номером шість, вирішив, що Національний Банк не мав права перевіряти Приватбанк. Тобто, Коломойський і компанія не сперечаються з тим, що вони натворили справ у Банку. Вони лише говорять про те, що Нацбанк не мав права їх ловити за руку. І Суд з ними погоджується. І визнає незаконним прямий обов’язок Національного Банку. Бо НБУ – це регулятор.

І перевіряти банки – його прямий обов’язок.

Тепер до визнання незаконною націоналізацію Приватбанку залишився всього один крок. Коломойський звів курок і приставив його до голові України. Так вести переговори йому дійсно простіше.

Яке пряме слідство даного рішення? На даний момент ніякого. Ключова справа не розглядається. І поки ще залишається надія, що Коломойський просто таким чином готує переговорну позицію. Що теж неприємно і загрожує поганими наслідками, але по-перше не буде мати такого руйнівного ефекту, а по-друге – буде колись потім. В майбутньому. Не завтра. Раптово.

Що буде, якщо вступить в силу рішення про незаконність націоналізації Привату. Для цього треба тепер тільки рішення апеляції від імені якогось невідомого судді. Про це вже говорено і переговорено. З одного боку це буде означати ліквідацію Приватбанку, з відповідними втратами для клієнтів фінансової установи. І панікою в банківській системі і на валютному ринку. З іншого боку – це зруйнує співробітництво України з міжнародними партнерами, від МВФ до ЄС, від Світового Банку до США. Як результат – повноцінна економічна катастрофа. Венесуела. Все як пропонує Ігор Валерійович. Український шлях. Доведеться українцям приносити на Майдан свої накопичення. Фігурально висловлюючись. Бо дефолт скидає їх сам по собі.

Чи знає про це Коломойський? Так. І може підвищувати ставку. Щоб поставити українську владу і українське суспільство перед вибором. Чи економічна катастрофа. Або угода з ним. Яка дозволить пробачити олігарху все, що він зробив. Розморозити його активи. Зняти з нього загрозу розплати з українськими платниками податків. І дозволить обраному президенту пояснити народові, чому вони пробачили олігарха. «Так треба було», все заради країни і подібні розмови. Під загрозою пістолета біля скроні люди схильні погоджуватися з аргументами людини, який тримає пістолет. Більш того, може навіть виникнути Стокгольмський синдром, коли людина навіть увійде в положення того, хто погрожує йому зброєю. Зрозуміє йому. Простить. Буде виправдовувати. Стокгольмський синдром. Але важливо пам’ятати, що якщо таку угоду прийме українське суспільство, якщо раптом він її прийме, то її ніколи не приймуть і не зрозуміють наші західні партнери. Наші друзі, які підтримують нас останні 5 років. І їх підтримка після такого може припинитися.

І тепер ключове питання – чи бачимо ми сценарій угоди або сценарій швидкої катастрофи. Коли буде прийнято рішення, а далі хоч трава не рости. І ми не знаємо, який сценарій нас чекає. Вибір між затягуванням і бліцкригом. Між жахливим сценарієм і катастрофою. І ми не знаємо, який сценарій перед нами. І це найбільше лякає.

І так, багато людей, які називають себе командою обраного президента стверджують, що Зеленський повинен не заважати правосуддю. І не впливати на процес. Гарна позиція. Красива демагогія. Тому що в ідеальній системі і при реформованих судах так і було б. Але не в Україні. Не зараз. І люди, які кажуть, що президент не повинен втручатися, розуміють, що означає таке «невтручання». Вони прекрасно знають, що якщо не буде політичної волі зупинити Коломойського, то він отримає будь угодне йому рішення суду в Україні. Він зможе довести, що сонце сходить на Заході, а вбила Кеннеді Гонтарєва. І прямим завданням президента, звичайно, є сприяти повному реформування судової системи. Але поки цього не сталося, поки суди у нас такі як є, президент, обраний президент, зобов’язаний зробити все, щоб захистити національні інтереси України. І якщо він не буде цього робити, це буде означати одне. Зрада. Не міфічна «зрада», а саме зрада національних інтересів і гру на боці олігарха проти народу України.

Сергій Фурса