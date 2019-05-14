Розколу не буде: Архієреї проігнорували запрошення Філарета

Патріарх Філарет на тлі скандалу з відродженням УПЦ КП скликав архієреїв Православної церкви України на літургію з нагоди дня пам’яті преподобного Макарія, але на спільну службу прийшли всього чотири з 62 архієреїв.

За даними журналістів, вчора, 13 травня, у Володимирський собор у Києві прийшов тільки Иосааф Білогородський, а сьогодні ще троє архієреїв — вікарій Иосааф Петро, митрополит Богородський Адріан і Кримський Климент. У той же час інші джерела стверджують, що в понеділок в соборі були всі троє, але вони залишили Иосаафа на огляд публіки.

Журналісти зазначили, що всі вищевказані особи, крім Климента, закріплені за парафіями Української церкви в Росії.

«Все решта не прийшли, тому що «перевзулися» під Єпіфанія. Отже, плани героя України Філарета «поцарювати» в період міжвладдя і спробувати відібрати собі церкву назад, поки не реалізувалися. Йти треба вміти, і передавати владу теж. ПЦУ залишається єдиною», — підсумували в The Newsroom.