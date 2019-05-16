Повернення Коломойського в Україну зобразили яскравою карикатурою

В Україну після дворічної відсутності повернувся бізнесмен Ігор Коломойський. Рейс з Ізраїлю прибув вночі 16 травня в аеропорт Дніпра. Блогер Богдан Процишин відгукнувся на повернення Коломойського гострої карикатурою.

Художник зобразив Коломойського в образі джедая — воїна світла з кіносаги «Зоряні війни». Тільки замість світлового меча у Коломойського в руках інша зброя — модифікована менора. Червоне світло від зброї символізує, що колишній джедай перейшов на темну сторону Сили.

Також Процишин натякає, що тепер Україну чекають не просто зіркові, а суперзвездные війни. «Хай буде з тобою Беня!» — підписав своє творіння художник.