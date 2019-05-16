Холодна вода в Києві знову подорожчає: озвучені ціни і терміни

Незважаючи на те, що в Києві з 1 лютого 2019 року в черговий раз подорожчали холодна вода і водовідведення, киян знову чекає підвищення цін. Про наміри збільшити тариф до 2020 року «Київводоканал» попередив на своєму сайті.

Нагадаємо, на сьогоднішній день 1 кубометр холодної води для населення коштує 21,756 гривні з ПДВ (11,544 гривні — водозабезпечення і 10,212 гривні — водовідведення).

В наступному році пропонуються такі тарифи:

за послуги з централізованого водозабезпечення та водовідведення для споживачів в Києві — 25,13 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр, з яких 14,04 гривні припадає на водозабезпечення та 11,09 гривні — водовідведення;

для мешканців багатоквартирних будинків на послугу подачі холодної води і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) тариф встановлюється в розмірі 27,49 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр, у тому числі 15,35 гривні — водозабезпечення і 12,14 гривні — водовідведення.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 10 днів за адресою: «Київводоканал», 1 015, Київ, вулиця Лейпцизька, 1а, електронна пошта: [email protected]

У той же час диспетчерська служба водоканалу повідомила про ряд аварій, внаслідок яких ряд будинків тимчасово залишилися без води:

вулиця Степана Олійника, 9, 11 (Дарницький район);

вулиці Академіка Заболотного, 80, Щаслива, 2-12 (Голосіївський район);

б-р Дарницький, 1, 1а, 3, 3а (Дніпровський район);

проспект Леся Курбаса, 10а, вулиця Григоровича-Барського, 2, 5 (Святошинський район);

вулиці Донецька, 53, Святославського, 15, Каменярів, 83-91, 70-75 (Солом’янський район).

Про терміни ліквідації наслідків аварій можна дізнатися за телефонами 15-81, (044) 200-73-01.