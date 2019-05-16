Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США п’ятирічний хлопчик з’явився в дитячий сад з пакетом наркотиків

16.05.2019

В США пятилетний мальчик явился в детский сад с пакетом наркотиковДитина розповів, що пакет він отримав від незнайомця, який попросив його сховати отримане на території дитсадка.

Дитина навчається в дитячому саду при римсько-католицькій церкві святого Кипріана Карфагенського. Прийшовши вранці, він привернув увагу виховательок незвичайною поведінкою.

Помічниця виховательки звернула увагу на річ, що у дитини була захована в кишені штанів. Коли хлопчика попросили показати вміст кишені, він вручив пакет з підозрілою речовиною.

Як виявилося, у пакеті знаходилися 22 дози крека. Хлопчик розповів, що отримав цей пакет від незнайомця, який попросив заховати його на території дитячого садка.

За інформацією видання, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція почала розслідування події.

Читайте також:   Опитування: нинішній глава Чехії є фаворитом майбутніх виборів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *