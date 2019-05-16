За добу у Карпатах врятували двох туристів

За минулу добу рятувальники надали допомогу двом туристам у Карпатах. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області

“Упродовж минулої доби 15 травня закарпатські гірські рятувальники двічі виїздили на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги травмованим у Карпатах туристам”, – йдеться в повідомленні.

Так, перше повідомлення було про те, що під час проходження туристичного маршруту в лісовому масиві в районі с. Чорна тиса 24-річна жителька міста Дніпро травмувала ногу та потребує допомоги. Цей сигнал надійшов до рятувальників о 12:50.

“О 16:50 надзвичайники дісталися до місця перебування туристки, надали їй долікарську допомогу та транспортували до Ясінянської міської лікарні”, – повідомили у ДСНС.

О 16:50 повідомлення надійшло від громадянина Польщі 1976 року народження.

“В іноземця під час проходження туристичним маршрутом в районі полонини Менчул, що на Рахівщині, різко погіршився стан здоров’я”, – зазначили у ДСНС.

О 20:30 рятувальники відшукали туриста та надали йому долікарську допомогу. Далі його транспортували до найближчого населеного пункту та передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги для транспортування до Рахівської центральної лікарні