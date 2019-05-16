АМКУ дозволив злитися клінікам “Борис” та “Добробут”

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив злиття клінік “Борис” та “Добробут”. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Зазначається, що за підсумками розгляду наявних даних, у тому числі опитування конкурентів і думок Національної служби здоров’я, Міністерства охорони здоров’я, Центру медичної статистики, Української медичної асоціації і фонду “Пацієнти Україна”, АМКУ встановив, що об’єднання клінік не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

Згідно із зібраними комітетом даними, спільна частка на ринку медичної допомоги в Києві “Добробуту” і “Бориса” не перевищує 35% за підсумками 2016, 2017 і першого півріччя 2018 року. Водночас встановлено, що медичний ринок Києва є висококонкурентним, і після злиття конкурентний тиск на учасників не зменшиться.

Крім того, встановлено, що ціни на послуги учасників злиття істотно не відрізняються від цін на аналогічні послуги їх конкурентів, присутні врівноважуючі фактори і спостерігається зростання кількості приватних установ охорони здоров’я.

Враховуючи вищесказане, АМКУ схвалив придбання компанією SATUMCO LIMITED (група “Добробут”) частки у статутному капіталі ТОВ “Борис”, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.